Вартість завданої шкоди у парку Івана Павла ІІ оцінюють у понад 150 тис. грн

У парку Івана Павла ІІ на Сихові досі підраховують збитки, які завдали хулігани. Невідомі зламали 32 дерева сакури та червоної калини. Вартість зламаних дерев, вкрадених ліхтарів та частин від лавок ‒ щонайменше 150 тис. грн. Поліція розшукує зловмисників.

На одній із алей ‒ поламана горобина. На другій ‒ знищені гілки подарованих Японією сакур. Вони вже у парку не цвістимуть.

«Вони не відновлюються, оскільки були зламані навпіл. Тобто зламали дерево, не гілку. Навіть якщо пустять якісь порослі, то це вже не буде сакура, оскільки прищеплена вона була вище зламу», ‒ пояснює головний інженер ЛКП «Зелений Львів» Володимир Чишинський.

Невідомі у парк прийшли в ніч на п'ятницю. Поламали 32 дерева й утекли непоміченими.

«Дружина моя каже, що ледь серце не зловило, коли побачила таке. Вандали, справжні вандали. Це неможливо так. Часто сидимо тут, такого не було ще. Це вперше що така біда», ‒ розповідає місцевий мешканець пан Віктор.

У ЛКП «Зелений Львів» підраховують збитки. Вартість однієї горобини ‒ приблизно 1200 гривень, ціна сакури доходить до трьох. Ще повиривали бруски з лавок й понищили ліхтарі. За попередніми підрахунками, завдана шкода «тягне» на понад 150 тис. грн щонайменше.

Вартість одного ліхтаря ‒ 4,5 тис. грн, а їх вкрали у парку 13 одиниць. Також пошкодили лавки.

Ще один випадок вандалізму трапився у невеличкому скверику з іншого боку церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Тут невідомі минулого тижня понищили статую Матері Божої. Теж не вперше.

«Облили статую зеленкою. На щастя, є люди, які люблять чистоту, люблять Богородицю. Ми відразу її помили. Вже десь протягом півтора року по Сихову по цілому з'являється якісь такі речі, тенденції», ‒ розповідає настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці отець Орест Фредина.

Тож сихівчани досі відходять від шоку, адже раніше дебошири нашкодили й у лісовій зоні парку.

«Бачили в нашому сихівському лісі ‒ там хрести повалені», ‒ додає місцева мешканка Олена.

Тим часом правоохоронці вже розпочали перевірку. Встановлюють суму завданої шкоди та розшукують порушників. Окрім того, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.