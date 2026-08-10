Васелина Петлицька загинула у ДТП

Директорка бізнес-напряму Eva Beauty Василина Петлицька загинула в ДТП, яка сталася 6 серпня. Про це повідомив власник корпорації Terwin Руслан Шостак.

Василина Петлицька працювала в компанії понад десять років. Вона починала з посади керівниці рекламного відділу, згодом стала заступницею маркетингового директора Eva, а у квітні 2024 року очолила окремий бізнес-напрям Eva Beauty.

Одним із головних проєктів Петлицької був розвиток Eva Beauty – нового формату магазинів із розширеним асортиментом професійної та селективної косметики, зонами тестування, консультаціями фахівців та іншими б’юті-сервісами.

«Вона прийшла до нас зовсім молодою дівчиною і всі роки зростала та розвивалася разом із компанією», – написав Руслан Шостак. За його словами, Петлицька була душею колективу та щиро любила свою роботу.

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У Василини Петлицької залишилося троє дітей. У компанії заявили, що підтримуватимуть її родину.

Що відомо про Eva Beauty?

Як пише Forbes, перший магазин Eva Beauty відкрили наприкінці 2023 року в київському ТРЦ Respublika Park. Його торгова площа становила близько 650 м². У магазині облаштували зони тестування косметики, діагностики шкіри та волосся, а також надавали консультації фахівців і послуги професійного макіяжу.

Під керівництвом Василини Петлицької мережа продовжила розвиватися. Наприкінці 2025 року п’ятий магазин Eva Beauty запрацював у Чернівцях. У 2026 році компанія планувала відкрити ще два магазини в Києві та розширювати мережу в регіонах.

У червні 2026 року Петлицька представляла Eva Beauty на маркетинговому марафоні, де розповідала про перехід бренду від мас-маркету до вищого цінового сегмента. Проєкт отримав нагороду в номінації Brand Experience.