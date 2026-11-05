Портрет Івана Пулюя має розмір 350×540 мікрометрів

Науковець з Тернополя Віталій Мочарський створив два незвичайні зображення, розмір яких вимірюється сотнями мікрометрів. Він створив портрет вченого Івана Пулюя, який сфотографував крізь вушко голки. Також зробив копію картини «Зоряна ніч» Вінсента ван Гога, яка є меншою за крупинку цукру. Обидві роботи увійшли до фіналу міжнародного конкурсу NanoArtography 2026.

Віталій Мочарський працює викладачем кафедри фізики в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, повідомили в навчальному закладі. Саме тому першу свою роботу він присвятив цьому видатному українському вченому. Портрет Івана Пулюя має розмір 350×540 мікрометрів.

«Щоб показати масштаб портрета Івана Пулюя, автор сфотографував його крізь вушко голки. Вибір портрета Пулюя має особливе значення для університетської спільноти. Тішимося, що зображення нашого патрона, видатного українського фізика та електротехніка, одного із перших дослідників Х-променів, зараз відкривають собі люди з усього світу. На додачу, це, ймовірно, найменший створений портрет Пулюя», – зазначили у виші.

Робота «Зоряна ніч» поруч із крупинкою цукру

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Інша робота вченого – копія «Зоряної ночі» ван Гога – має розмір 375×470 мікрометрів. Щоб показати масштаб витвору, автор сфотографував його поруч із цукровою крупинкою. Обидва зображення нанесені алмазною пірамідою методом мікроіндентування на поліровану поверхню неіржавної сталі.

Роботи Віталія Мочарського відібрали для фіналу міжнародного конкурсу NanoArtography 2026. Серед фіналістів – 194 роботи із 35 країн. Науковець став єдиним представником України в цьому конкурсі.

Наразі на офіційному акаунті конкурсу в інстаграм триває голосування серед підписників. Воно триватиме до 23:00 16 листопада. На переможців чекають грошові призи.