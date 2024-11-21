Вчитель з велоспорту та плавання у львівській школі «Вільних та небайдужих» Володимир Рябцев влаштував благодійний заїзд на велосипеді, щоб зібрати гроші на потреби ЗСУ. У четвер, 21 листопада, він здолав 200 кілометрів на велотреку на Клепарівській, 39а.

Володимира Рябцева під час заїзду підтримували інші велосипедисти з різних львівських клубів, а на трибуні – вихованці. Через п’ять годин 11 хвилин Володимир Рябцев фінішував, йому вдалося здолати на велотреці дистанцію у 200 кілометрів. Зробив він це ще й у свій 58 день народження.

«Це була моя мрія, проїхати 200 кілометрів. Це вперше, я навіть сам не сподівався на такий результат. Мені допомагала команда, але треба було помірковано розділити весь темп на цілу дистанцію. І через те, що наш трек такий крутий, тут треба тримати високу швидкість», – розповів Володимир Рябцев.

Результатом Володимир Рябцев задоволений, однак наголошує, що головна мета – це збір грошей для захисників. Ціль – 500 тис. гривень.

«Ми придбаємо РЕБ, до речі, банка ще не закрита, придбаємо дрони, придбаємо акумулятори до дронів для 43 зенітно-ракетної артилерійської батареї», – сказав Володимир Рябцев.

Одним з перших Володимира Рябцева із завершенням заїзду привітав Микола Козак. Третьокласник відвідує велогурток у школі.

«Я з другого класу дуже хотів ходити на велоспорт і мені так сильно сподобався пан Володимир, що я покинув англійську мову і записався на велоспорт. І тепер я активно працюю з паном Володимиром у велоспорті. Я його дуже сильно хочу підтримати, я дуже радий, що він проїхав 200 км. Якби мені давали можливість, я би з ним поїхав», – розповів учень школи «Вільних та небайдужих» Микола Козак.

Ініціативу Володимира Рябцева з радістю підтримали у школі.

«Ми створили лотерейку, діти заповнювали її, донатили і вказували приблизний час, за який Володимир проїде 200 км. Найближчий час вказала Кульчицька Соломія з класу "Винахідників", це є сьомий клас. За свою перемогу вона отримує велосипед, який нам магазин Boomerang надав як приз», – розповів керівник школи «Гарту» у школі «Вільних та небайдужих» Назар Дорош.

У школі зазначають, що активно розвивають спортивний напрямок, щоб показати дітям, що здоровий спосіб життя – це чудово. Тим часом підтримати збір Володимира Рябцева можуть усі охочі за посиланням.