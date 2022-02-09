Ужгородський міськрайонний суд оштрафував вчителя інформатики за вирощування коноплі. Чоловік посіяв і виростив у себе на присадибній ділянці 22 кущі коноплі. У суді пояснив, що використовував рослини для власних потреб.

Як зазначається у вироку Ужгородського міськрайонного суду, вчитель інформатики у Коритнянському ліцеї Едуард П. ще у травні 2020 року висіяв насіння коноплі, до липня доглядав за рослинами та виростив 22 кущі для власних потреб.

«Чоловік незаконно доглядав за стеблами рослин коноплі у кількості 22 штуки шляхом рихлення, прополювання, прорідження, букетування та поливання з метою доведення їх до стадії дозрівання, тобто вирощував коноплі у кількості від десяти до п’ятдесяти рослин у вищезазначеному місці для власних потреб, розуміючи, що ці речовини є рослинами коноплі», – йдеться у вироку суду.

Під час судового засідання Едуард П. свою вину визнав повністю, розкаявся у вчиненому та пояснив, що дійсно висіяв рослини конопель у кількості 22 штуки, які потім вирощував для власних потреб.

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Алла Сарай визнала вчителя винним за ч. 1 ст. 310 ККУ (незаконний посів і вирощування конопель) та зобов'язала сплатити штраф у сумі 1,7 тис. грн. Крім того, чоловік повинен відшкодувати 653 грн процесуальних витрат за проведення експертизи матеріалів. Рослини коноплі, вирощені вчителем, суд вирішив знищити. Зазначається, що обвинувачений має право на оскарження вироку протягом 30 днів.