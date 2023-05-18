Самбірський міськрайонний суд Львівщини оштрафував вчителя Пинянської гімназії Ігора Петриняка за вчинення домашнього насильства щодо своєї колишньої дружини та малолітнього сина.

Як вказано у постанові суду, на початку квітня 2023 року Ігор Петриняк перебував у нетверезому стані та вчинив домашнє насильство щодо своєї колишньої дружини та малолітнього сина. Зокрема, чоловік погрожував їм, ображав нецензурними словами та чинив психологічний тиск.

Під час розгляду справи у суді Ігор Петриняк визнав свою провину. У постанові вказано, що чоловік працює вчителем у Пинянській гімназії. Село Пиняни розташовано за 10 км від Самбора.

Згідно з даними судового реєстру, Ігор Петриняк розлучився зі своєю дружиною у листопаді 2022 року. Дружина заявляла, що він має схильність до зловживання спиртним, неодноразово влаштовував скандали при дитині та ображав нецензурними словами.

Справу розглядав суддя Володимир Галин, який оштрафував чоловіка на 170 грн, а також зобов’язав виплатити 536 грн судового збору.