Попереджають про загрозу ожеледі та налипання мокрого снігу

Початок зими в Україні може бути теплішим за кліматичну норму, але це не означає відсутність морозів чи снігу. Керівниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України Наталія Птуха на брифінгу в «Укрінформі» розповіла, якою буде погода взимку.

У грудні 2026 року середня місячна температура повітря передбачається від 2°С морозу до 5°С тепла, що на 2°С вище норми. Наталія Птуха зауважує, що довгострокові прогнози показують лише загальну тенденцію, це не щоденний прогноз.

«Сезонні прогнози потрібно уточнювати із наближенням кожного місяця. Зараз світова гідрометеорологічна спільнота схиляється до того, що на території Східної Європи, безпосередньо на території України, зимові місяці можуть бути вищими за кліматичну норму», – розповіла представниця Укргідрометцентру.

Не лише грудень 2026 року буде на 2°С вище норми, а й січень та лютий 2027-го також. У січні фахівці прогнозують, що середня місячна температура повітря в Україні становитиме від 3°С морозу до 3°С тепла, що на 2°С вище норми. У лютому середня місячна температура в Україні також очікується вищою за норму – від 2°С морозу до 3°С тепла.

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«Це означає, що у нас може бути більш м’який холодний період, але завжди варто пам’ятати: наша територія розташована так, що у нас можуть бути досить різні процеси. Навіть коли в загальні тенденції середньомісячні температури можуть бути вище кліматичної норми, періоди холоду все одно можуть бути. Ці періоди можуть бути короткі, але передумови для цього завжди залишаються», – додала Наталія Птуха.

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух раніше розповідала, що протягом зими 2026–2027 років опади можуть бути у межах норми або навіть вищі за неї на 20–40%. Це можуть бути як дощі, так і сніг – усе залежить від температури повітря.

«Якщо вона буде додатною, то опади будуть переважно у вигляді дощу чи мокрого снігу, який швидко танутиме. За таких умов малоймовірно, що утвориться стійкий сніговий покрив. Той сніг, який випадатиме, швидко танутиме. А це – загроза ожеледі, налипання мокрого снігу. Також може бути крижаний дощ. Особливо у тих регіонах, де температура коливатиметься у межах нуля», – зазначила Віра Балабух.