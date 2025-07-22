Львівський окружний адмінсуд скасував відмову Міноборони у виплаті одноразової грошової допомоги (15 млн грн) дружині військового, який помер під час виконання службових обов’язків, зобов’язавши комісію повторно розглянути надані документи та врахувати думку суду.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2025 року, до суду звернулась вдова військового, водія стрілецького взводу однієї з військових частин, який помер у 2022 році під час виконання службових обов’язків у Бахмутському районі Донеччини, що у зоні бойових дій.

За попередніми висновками, причиною смерті солдата було необережне поводження зі зброєю, що призвело до нещасного випадку. Однак, рішенням Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ скасовано попередні висновки щодо необережного поводження зі зброєю, що підтверджує причинно-наслідковий зв’язок смерті солдата з виконанням військових обов’язків.

Комісія Міноборони у листопаді 2024 року відмовила дружині солдата у виплаті одноразової допомоги у сумі 15 млн грн. Згідно витягу з протоколу, виплата не здійснюється, якщо смерть чи загибель військового є наслідком адміністративного правопорушення. Підставою для такого рішення є акт службового розслідування та постанова про закриття кримінального провадження.

При цьому адвокат позивачки наголошував, що у матеріалах справи немає постанови суду про притягнення солдата до адміністративної відповідальності, тому це не може бути підставою для відмови у виплаті одноразової допомоги (15 млн грн).

Цю справу розглядала суддя Наталія Кухар, яка дослідила усі матеріали та аргументи учасників справи. Суддя скасувала протокол комісії МОУ про відмову в призначення одноразової допомоги вдові військового, зобов’язавши повторно розглянути документи. Рішення ще можна оскаржити.