Скільки саме ракет до американських систем передадуть Україні, у британському уряді не уточнили

Велика Британія оголосила про передачу нового пакета військової допомоги для України на 100 млн фунтів стерлінгів (близько 116 млн євро). Пакет покликаний допомогти Україні відбивати російські атаки взимку та міститиме ракети до систем ППО Patriot, повідомили у вівторок, 8 вересня, у пресслужбі британського уряду.

Країна оголосила, що зробить внесок 100 млн фунтів стерлінгів до переліку пріоритетних потреб України PURL. Серед допомоги, яку пообіцяла надати Велика Британія, будуть:

перехоплювачі ППО,

великокаліберні артилерійські снаряди,

безпілотники.

Крім того, до зимового оборонного пакета увійдуть ракети до американських систем Patriot.

«Велика Британія підтримає Україну ракетами Patriot та іншим обладнанням протиповітряної оборони, яке буде доставлено до зими, допомагаючи Україні захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, мирних жителів та збройні сили від російських атак», – повідомили у пресслужбі уряду.

Скільки саме ракет до американських систем передадуть Україні, у пресслужбі уряду Великої Британії не уточнили. Зазначимо, у серпні президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні є лише близько 1% від кількості, необхідної для ефективного захисту від російських балістичних атак, та зазначив, що отримання додаткових 5% могло б допомогти Україні пройти зимовий період і врятувати життя людей. Водночас 10% було б достатньо, щоб збивати всі балістичні ракети, які запускає Росія.

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За даними британського уряду, новий пакет військової допомоги оголосили після того, як до Києва з візитом прибув премʼєр-міністр країни Енді Бернем та міністр оборони Вес Стрітінг. Вони зустрілися з Володимиром Зеленським та заслухали його доповідь про важливість додаткової підтримки напередодні зими.

Також у пресслужбі британського уряду нагадали, що продовжують виконувати своє зобовʼязання з постачання Україні 120 тис. безпілотників у 2026 році. За даними установи, станом на 8 вересня Велика Британія вже поставила Україні 25 тис. БпЛА.