Британська ракета AIM-132 ASRAAM

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 70 млн фунтів (близько 96 млн доларів). Особливість цього пакету є те, що закупівлю зброї для українських захисників профінансують коштом відсотків від заморожених російських активів. Про це Стармер сказав перед щорічним самітом НАТО в Гаазі, повідомила британська газета The Guardian 24 червня.

У межах пакета військової допомоги Велика Британія надасть 350 ракет ППО ASRAAM. Ці ракети призначені для ураження повітряних цілей із повітря, але для України їх переобладнали, щоб їх можна було запускати із систем Raven. На закупівлю ракет витратили 70 млн фунтів стерлінгів (95 млн доларів) прибутків із заморожених російських активів.

«Росія, а не Україна, повинна заплатити ціну за варварську і незаконну війну Путіна. Ми правильно робимо, що використовуємо захоплені російські активи для посилення протиповітряної оборони України. Безпека України є життєво важливою для нас», – заявив Кір Стармер.

Зазначається, що ракети розгорнуть за допомогою британських пускових систем Raven, п’ять із яких уже прямують до України, – так, їхня загальна кількість зросла до 13.

Новий пакет допомоги від Великої Британії є частиною річного зобов’язання Великої Британії перед Україною на суму 4,5 млрд фунтів стерлінгів (понад 6 млрд доларів). Раніше в березні була укладена угода щодо постачання понад 5000 ракет ППО (1,6 млрд фунтів стерлінгів) та окремих інвестицій розміром 350 млн фунтів стерлінгів на збільшення постачання дронів удесятеро.

ASRAAM (AIM-132) – британська ракета «повітря – повітря» малої дальності з тепловим наведенням. Прийнята на озброєння королівським Військо-Повітряних сил Великої Британії у 1998 році.

ASRAAM має високу енергетику при старті, і водночас доволі помірні габарити:

стартова маса – 88 кг,

довжина фюзеляжу – 2,9 м;

вага уламкової боєголовки – 10 кг.

При старті з літака дальність пуску AIM-132 може сягати до 25 км, а при старті з наземної пускової установки – до 10 км.

В серпні 2023 року стало відомо про наявність в України таких ракет, змонтованих на імпровізованих самохідних пускових установках. У січні 2024 Міноборони Великої Британії повідомило, що ці установки показали високу ефективність з часткою ураження до 90%, а Сили оборони попросили більше ракет.