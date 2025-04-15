Великодній кошик цьогоріч подорожчає на чверть: що коштує найбільше
Зібрати кошик для освячення на Великдень в 2025 році буде коштувати в середньому на 20% дорожче, ніж торік. А святковий сніданок може обійтися і на 40% дорожче, ідеться в дослідженні Українського клубу аграрного бізнесу.
Скільки коштує купити продукти на паску в 2025 році
Паска – головний символ великоднього столу – подорожчала у порівнянні з 2024 роком на майже 40%. У квітні 2025 року спекти 3-4 паски вагою 500-600 г за класичним рецептом коштуватиме 318,4 грн, що на 38,6% дорожче, ніж було в 2024 рік.
Вплив на собівартість паски має подорожчання таких продуктів у порівнянні з квітнем 2024 року:
- вершкове масло – подорожчало на 71% (до 121 грн за 200 г);
- молоко – додало 31% (30 грн за 500 г);
- яйця – на 61% дорожче (58 грн за 8 штук);
- борошно – на 14% дорожче;
- цукор – на 13%.
Ціна великоднього кошика
Ціна великоднього кошика в 2025 році залежить від його наповнення. Бюджетний варіант кошика, до якого входять паска, крашанки, сіль, хрін і свічка, коштує в середньому 426 грн – це на 33% дорожче, ніж у 2024 році. Якщо додати сир, ковбасу та гірчицю, то ціна становитиме 847 грн – на 23% більше 2024 року. Кагор, огірки, томати та сало збільшать ціну великоднього кошик до 1185 грн, що на 17% дорожче, ніж торік.
Ціни на яйця зараз можуть сягати до 90 грн за десяток. Експерти прогнозують, що яйця мають подешевшати вже у травні і одразу на 25%. На це вплине поява на ринку домашніх яєць, вважають в УКАБ.
М’ясні страви на святковому столі
За рік ціни на м’ясо зросли так:
- куряче стегно – 125 грн/кг (+19%);
- куряче філе – 191 грн/кг (+22%);
- куряча тушка – 88,4 грн/кг (+9%);
- яловичий гуляш – 303 грн/кг (+9%);
- свинячий ошийок – 275 грн/кг (+20%);
- сало – 239 грн/кг (+1%);
- лікарська ковбаса – 351 грн/кг (+3%).
Ціни на м’ясо, вважають в УКАБ, залежатимуть передусім від попиту на нього.