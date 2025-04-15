За рік суттєво подорожчали яйця, масло, овочі

Зібрати кошик для освячення на Великдень в 2025 році буде коштувати в середньому на 20% дорожче, ніж торік. А святковий сніданок може обійтися і на 40% дорожче, ідеться в дослідженні Українського клубу аграрного бізнесу.

Скільки коштує купити продукти на паску в 2025 році

Паска – головний символ великоднього столу – подорожчала у порівнянні з 2024 роком на майже 40%. У квітні 2025 року спекти 3-4 паски вагою 500-600 г за класичним рецептом коштуватиме 318,4 грн, що на 38,6% дорожче, ніж було в 2024 рік.

Вплив на собівартість паски має подорожчання таких продуктів у порівнянні з квітнем 2024 року:

вершкове масло – подорожчало на 71% (до 121 грн за 200 г);

молоко – додало 31% (30 грн за 500 г);

яйця – на 61% дорожче (58 грн за 8 штук);

борошно – на 14% дорожче;

цукор – на 13%.

Ціна великоднього кошика

Ціна великоднього кошика в 2025 році залежить від його наповнення. Бюджетний варіант кошика, до якого входять паска, крашанки, сіль, хрін і свічка, коштує в середньому 426 грн – це на 33% дорожче, ніж у 2024 році. Якщо додати сир, ковбасу та гірчицю, то ціна становитиме 847 грн – на 23% більше 2024 року. Кагор, огірки, томати та сало збільшать ціну великоднього кошик до 1185 грн, що на 17% дорожче, ніж торік.

Ціни на яйця зараз можуть сягати до 90 грн за десяток. Експерти прогнозують, що яйця мають подешевшати вже у травні і одразу на 25%. На це вплине поява на ринку домашніх яєць, вважають в УКАБ.

М’ясні страви на святковому столі

За рік ціни на м’ясо зросли так:

куряче стегно – 125 грн/кг (+19%);

куряче філе – 191 грн/кг (+22%);

куряча тушка – 88,4 грн/кг (+9%);

яловичий гуляш – 303 грн/кг (+9%);

свинячий ошийок – 275 грн/кг (+20%);

сало – 239 грн/кг (+1%);

лікарська ковбаса – 351 грн/кг (+3%).

Ціни на м’ясо, вважають в УКАБ, залежатимуть передусім від попиту на нього.