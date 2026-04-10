Освячення великоднього кошика є важливою традицією, яка символізує завершення Великого посту та радість Воскресіння. До кошика кладуть не випадкові продукти, а ті, що мають глибоке символічне значення. Вони уособлюють достаток, життя та духовне оновлення. Водночас важливо знати не лише що покласти, а й чого варто уникати. Про це пишуть «Факти».

Що обов’язково має бути у великодньому кошику

До кошика традиційно кладуть продукти, які були обмежені під час посту. Саме вони освячуються для святкового столу.

паска;

яйця;

м’ясні продукти;

сир;

вершкове масло;

сіль;

хрін.

Кожен із цих продуктів має своє значення та символізує достаток, життя і радість свята.

Що не варто класти у кошик

Не всі продукти доречні для освячення. Деякі з них не мають відношення до традиції або духовного змісту свята.

алкоголь;

тютюнові вироби;

екзотичні продукти;

фрукти та овочі;

сторонні предмети.

Також не кладуть речі, які не потребують освячення, зокрема прикраси чи релігійні атрибути.

Чому склад кошика саме такий

Освячуються переважно ті продукти, від яких утримувалися під час посту. Це символічне повернення до повноцінного святкового столу після періоду обмежень. Така традиція підкреслює не лише духовну, а й тілесну радість свята.

Чи можна брати алкоголь

Алкоголь не є частиною великоднього кошика і не освячується. Його не рекомендують приносити до храму, адже він не має зв’язку зі змістом свята. Основний акцент Великодня – це духовне очищення, молитва і єднання з близькими.