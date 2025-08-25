Залужний відмовився відповідати на дзвінок

Команда віцепрезидента США Джей Ді Венса намагалася телефоном зв’язатися з послом України у Великій Британії та колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним після скандальної поїздки президента Володимира Зеленського до США у лютому 2025 року. Про це у понеділок, 25 серпня, повідомила газета The Guardian, покликаючись на власні джерела.

За даними видання, команда Венса намагалася використовувати різні дипломатичні та інші канали, щоб додзвонитися Залужному. Сталося це на початку березня, через три дні після сварки Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Білому домі.

«Віцепрезидент США відіграв ключову роль у провокуванні конфронтації між Трампом та Зеленським в Овальному кабінеті, розташувавшись на сусідньому дивані. Тепер Венс та інші люди з оточення Трампа, мабуть, промацували потенційні альтернативи проблемному Зеленському», – йдеться у повідомленні.

Проте посол після консультації з керівником апарату Зеленського відмовився відповідати на дзвінок. Одне із джерел газети розповіло, що це був демонстративний вияв єдності і принципова позиція Залужного.

«Цей епізод став відображенням політичної напруги, яку Залужний зазнає з того часу, як Зеленський у лютому минулого року зняв його з посади командувача армії і відправив до Лондона. З одного боку Залужний, який звик працювати в рамках суворої військової ієрархії, зберігає лояльність уряду, якому служить. З іншого боку, багато хто – як у країні, так і за кордоном – бачать у ньому природного майбутнього президента України і підштовхують його до початку політичної кампанії», – додали журналісти The Guardian.

Суперечка Зеленського та Трампа у Білому домі

Нагадаємо, 28 лютого під час спілкування з пресою між Володимиром Зеленським, Трампом та віцепрезидентом Венсом відбулася суперечка, під час якої американська сторона заявила, що Україна «має бути вдячною» та укласти угоду про припинення вогню. Своєю чергою Зеленський відповів, що «США не мають вказувати Україні, що робити».

Після цього пресконференцію зупинили, а Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім. Дональд Трамп опублікував заяву у своїй соцмережі Thuth Social, в якій звинуватив Володимира Зеленського у «неготовності до миру». Також Трамп написав, що український президент «проявив неповагу».