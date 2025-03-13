За законопроєкт проголосували 240 народних депутатів

Верховна Рада України у четвер, 13 березня ухвалила законопроєкт №12093, який передбачає знижку 50% на штрафи для військовозобовʼязаних, які добровільно сплатять стягнення за порушення військового обліку. Про це повідомила пресслужба парламенту.

За законопроєкт №12093 у другому читанні 13 березня проголосували 240 народних депутатів.

У пояснювальній записці зазначають, що протягом 2024 року понад 6 млн військовозобов’язаних не уточнили свої персональні дані, як того вимагав закон. За це адміністративне правопорушення передбачено штраф від 17 тис. грн до 25 500 грн.

Згідно з ухваленим 13 березня документом, військовозобовʼязаний матиме можливість звернутися до уповноважених органів і сплатити лише половину штрафу. Однак такою можливістю можна буде скористатися протягом 10 днів з дня накладання штрафу та у випадку, якщо людина визнає свою провину. Заявку на сплату штрафу зі знижкою можна подати в письмовій формі або через систему «Резерв+». Після подачі заяви керівник ТЦК перевіряє її протягом трьох днів і виносить постанову по справі.

Закон також пропонує закрити адміністративні справи щодо порушення військового обліку щодо тих чоловіків, які добровільно приєднаються до служби.

Однією з основних цілей цього законопроєкту є наповнення державного бюджету через добровільну сплату штрафів та заохочення громадян до своєчасного оновлення своїх даних у системі військового обліку.

Платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот» 10 березня 2025 року повідомила, що з початку цього року через протерміновані й несплачені штрафи від ТЦК в Україні відкрили 9658 проваджень. Найбільш активно штрафували на Дніпропетровщині – 1053 провадження, у Києві – 1003 та на Полтавщині – 916.

Нагадаємо, у середу, 12 березня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 12442 про запровадження кримінальної відповідальності для голів територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.