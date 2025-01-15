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У середу, 15 січня, депутати Верховної Ради України проголосували в цілому за законопроєкт, який регулює направлення підрозділів Збройних сил України за кордон під час воєнного стану. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт №12378 «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у період дії воєнного стану» підтримали 317 депутатів. Документ покликаний покращити механізми перебування українських військових за кордоном.

«У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави, постало питання щодо удосконалення механізмів направлення і перебування військовослужбовців, як самостійно, так і у складі підрозділів, на території країн-партнерів під час дії воєнного стану, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету і територіальної цілісності України», – йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

Тобто, ухвалений законопроєкт передбачає, що українські військовослужбовці можуть виконувати на території країн-партнерів місії з безпеки, оборони та відсічі агресії проти України відповідно до ст. 51 Статуту ООН. Нагадаємо, стаття ООН передбачає, що Україна має невід'ємне право на самозахист, як і будь-який інший член ООН.

Згідно з текстом законопроєкту, рішення направити підрозділи ЗСУ до інших країн ухвалює президент України. Втім, глава держави має написати подання, яке розглядатиме Верховна Рада. Після того, як парламентарі розглянуть інформацію про завдання підрозділу за кордоном, його чисельність, тип і склад їхнього озброєння, вони підтримають чи не підтримають направлення військових за кордон. Окрім цих критеріїв, Рада також визначатиме, яка військова техніка є в розпорядженні підрозділів, строки перебування їх за кордоном та умови продовження цього перебування, а також механізм заміни особового складу та порядок його утримання.

Зазначається, що це не стосується випадків, коли військовослужбовці перебувають на території держави-агресора.

Окрім того, депутати підтримали продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів – до 9 травня 2025 року. 315 нардепів проголосували за продовження воєнного стану, 310 – за продовження загальної мобілізації.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Євросоюз продовжив місію підготовки українських військових EUMAM ще на два роки. Її створили у 2022 році – в межах місії очікується навчання 75 тис. українських військових.