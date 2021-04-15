Верховна Рада України на позачерговому пленарному засіданні у четвер, 15 квітня, ухвалила закон, яким встановила пільгову ставку для розмитнення автомобілів на єврономерах. За схвалення законопроєкту №4643-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби»в другому читанні та в цілому проголосували 235 народних депутатів.

Законом № 4643-д передбачено, що протягом 180 днів митне оформлення транспортних засобів, не більше одного транспортного засобу на одну фізичну особу, які були завезені на територію України до 31.12.2020 року, здійснюватиметься за новою формулою, яка не залежить від вартості автомобіля, а лише від віку, об’єму та типу двигуна транспортного засобу.

Водночас оподаткування не застосовуватиметься до автівок, які не відповідають екологічним нормам «ЄВРО-2» або мають походження, чи ввозяться з держави-агресора чи окупованих територій.

Пов’язаний з ним, проект закону № 4644-д передбачає спрощення митного оформлення «євроблях», ввезених в Україну до 31 грудня 2020 року в режимах тимчасового ввезення, за умови добровільної сплати до бюджету 8500 грн (п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та дотримання вимог, передбачених проектом №4643-д щодо сплати акцизного податку та ПДВ, який нараховується на суму акцизу.За законопроект №4644-д у другому читанні та в цілому проголосували 237 народних депутатів.

При цьому передбачається, що дія закону не поширюється на авто, які не відповідають стандарту «Євро-2» та на машини, ввезені після 31 грудня 2020 року. Запропоновані норми також не застосовуються до транспортних засобів з року випуску яких минуло більш ніж 5 років, призначених для перевезення 10 осiб i бiльше, а також до мотоциклів, мопедів і велосипедів.

Закон набере чинності наступного дня після його опублікування та буде введений в дію через один місяць з дня набрання чинності.

Документом також доручено Кабінету Міністрів винести на розгляд Верховної Ради України законопрєкт про спрямування у 2021 році надходжень від податку на додану вартість та акцизного податку, сплачених відповідно цього закону на заходи, спрямовані на вакцинацію від гострої респіраторної хвороби Covid-19.

Раніше громадські організації, які виступають за доступне розмитнення, критикували законопроекти №4643-д та 4644-д та називали пропозиції законодавців недосконалими. Серед плюсів проектів було зниження вартості розмитнення та загалом спроба вирішити проблему визначення митної вартості.

Натомість недоліками були названі вибірковість, оскільки спрощення запроваджували лише для тих, хто ввіз авто до 1 січня 2021 року в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. Той, хто ввозитиме авто з-за кордону після цієї дати, платитиме більше. Ще одна хиба, на думку громадських організацій, це тимчасова дія протягом 180 днів: коли настане час міняти авто, розмитнити його можна буде лише за повними ставками. Також було наголошено на несправедливому нарахуванні податків через залежність від віку авто. Згідно з ним, розмитнення елітних авто буде суттєво дешевшим, ніж автомобілів економ-класу.

Як писав ZAXID.NET, із 1998 року і донині українці втратили в добробуті близько 40 млрд доларів, не маючи можливості купити доступне авто.

Нині ставки розмитнення в Україні складені таким чином, що вартість легалізації вживаного авто у деяких випадках сягає 250-650% від його митної вартості.