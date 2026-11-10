Жінка померла після кесаревого розтину через лікарську халатність

Верховний Суд підтвердив стягнення з Центральної міської лікарні міста Борислав на Львівщині 9 млн грн моральної шкоди на користь чоловіка померлої породіллі та її дітей. У 2018 році через помилки лікарів під час анестезії та несвоєчасний кесарів розтин померла 32-річна породілля, а її новонароджений син отримав важкі ураження центральної нервової системи та інвалідність підгрупи «А». Верховний Суд поставив крапку в цій справі.

У липні 2024 року місцевий мешканець звернувся до суду з позовом до КНП «Центральна міська лікарня м. Борислава» Бориславської про відшкодування майнової та моральної шкоди, зазначається в постанові Верховного Суду, на яку звернула увагу «Судово-юридична газета».

У 2018 році його дружина через вагітність перебувала під диспансерним наглядом у жіночій консультації КНП «Центральна міська лікарня м. Борислава» та готувалася до планового кесаревого розтину за рекомендацією лікарів. Під час операції відбулися невдалі спроби інтубації, несвоєчасно проведена трахеотомія, а також загалом несвоєчасно проведено кесарів розтин. Внаслідок неналежного надання медичної допомоги в жінки розвинулася постреанімаційна хвороба. Пацієнтку перевезли до відділення анестезіології та інтенсивної терапії Львівської обласної клінічної лікарні, де вона померла.

Окрім того, через невдалі спроби інтубації трахеї, неправильно обрану тактику лікування та несвоєчасно розпочату операцію кесаревого розтину медичні працівники Бориславської лікарні заподіяли непоправної шкоди здоров’ю дитини. На момент народження хлопчика настали незворотні зміни центральної нервової системи «через тривалу підгостру періодичну гіпоксію-ішемію, яку дитина перенесла під час операції». Як наслідок хлопчик отримав інвалідністю підгрупи «А» та потребує постійного стороннього догляду, що підтверджується медичним висновком.

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Через неналежне виконання чотирма медичними працівниками професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, було розпочате кримінальне провадження. У 2024 році лікарі звернулися до суду з клопотанням про звільнення їх від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності. 22 січня 2024 року Бориславський районний суд Львівської області задовольнив клопотання обвинувачених та закрив провадження, звільнивши їх від кримінальної відповідальності.

Через смерть матері сиротами залишилися троє неповнолітніх дітей (2018, 2009 та 2005 років народження). Батько звернувся до суду про стягнення з лікарні матеріальної та моральної шкоди.

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