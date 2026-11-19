Верховний Суд відмовив ПП «Нордік» у розірванні договору з «Укренерго» через 26,8 млн грн боргу
Львівська компанія і надалі забезпечуватиме резерви потужності для «Укренерго»
11 листопада Верховний Суд відхилив касаційну скаргу приватного підприємства «Нордік», власником якого є Зіновій Козицький, батько голови Львівської ОВА Максима Козицького. Підприємство оскаржувало рішення судів попередніх інстанцій, що відмовили йому у розірванні договору з НЕК «Укренерго» про надання допоміжних послуг для енергосистеми. Постанову Верховного Суду оприлюднили в аналітичній системі YouControl.
Компанія Зіновія Козицького хотіла розірвати договір про надання допоміжних послуг в майбутньому через несплату 26,8 млн грн за балансуючу електроенергію, що вона продала «Укренерго» у листопаді 2025 року за іншим договором. ПП «Нордік» вважає, що обидва договори з «Укренерго» пов'язані між собою та є частинами одного технологічного процесу. Проте Верховний Суд дійшов висновку, що порушення умов одного договору не є автоматичною підставою для розірвання іншого.
Про які договори між «Укренерго» і ПП «Нордік» йдеться
ПП «Нордік» та НЕК «Укренерго», як зазначено в постанові Верховного суду, 6 серпня 2024 року уклали договір про надання допоміжних послуг у майбутньому. Він стосувався потенційної генеруючої установки, яку підприємство планувало побудувати та зареєструвати як постачальника допоміжних послуг. За умовами цього договору, ПП «Нордік» мало отримати відповідний статус і надавати послуги з регулювання частоти та активної потужності, а «Укренерго» – закуповувати й оплачувати їх за результатами спеціальних аукціонів.
9 серпня 2024 року сторони уклали основний договір про надання допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності. Він передбачав забезпечення резервів потужності, необхідних для стабільної роботи енергосистеми, зокрема резервів підтримки, відновлення та заміщення частоти.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
22 серпня «Нордік» став переможцем спеціального аукціону «Укренерго» на допоміжні послуги. За його результатами підприємство мало надавати послуги з 1 листопада 2025 року до 30 вересня 2030 року.
Для роботи на енергетичному ринку ПП «Нордік» побудувало газопоршневу електростанцію потужністю 10 МВт та придбало установки зберігання енергії. У вересні 2025 року воно отримало ліцензію на виробництво електроенергії, а 16 жовтня уклало з «Укренерго» договір про участь в балансуючому ринку.
Що таке балансуючий ринок і допоміжні послуги
Балансуючий ринок потрібен для оперативного вирівнювання виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі. Коли виникає дефіцит або надлишок, оператор системи передачі («Укренерго») залучає відповідні потужності, щоб збільшити або зменшити виробництво чи споживання. У межах цього механізму компанії продають або купують балансуючу електроенергію, а оператор проводить розрахунки за неї.
Допоміжні послуги, які «Нордік» мав надавати за окремим договором, пов'язані з готовністю потужностей реагувати на потреби енергосистеми, зокрема підтримувати та відновлювати частоту. Тобто підприємство забезпечує резерв, який оператор може залучити для регулювання роботи системи.
В чому претензія ПП «Нордік»
НЕК «Укренерго» не оплатило ПП «Нордік» 26,84 млн грн за балансуючу електроенергію, поставлену в листопаді 2025 року. Підприємство у своїй касаційній скарзі стверджувало, що обидва договори слід розглядати як частини єдиного технологічного та економічного процесу.
Серед аргументів компанії Зіновія Козицького те, що електроенергію вона виробляло, зокрема, для виконання зобов'язань з надання допоміжних послуг, а відсутність оплати позбавила її обігових коштів, поставила під загрозу подальшу роботу та можливість виконувати зобов'язання за цим договором. Тому ПП «Нордік» звернулося до суду з вимогою розірвати договір про надання допоміжних послуг у майбутньому.
НЕК «Укренерго» проти позову заперечило, посилаючись на те, що договір про надання допоміжних послуг і договір про участь у балансуючому ринку є принципово різними договорами і прямо не пов’язані між собою. А позивач добровільно взяв участь в аукціоні, уклав попередній, а згодом і основний договір, розірвання якого є предметом спору. В «Укренерго» вважають, що порушення умов іншого договору, укладеного між сторонами, не може бути підставою розірвання договору, істотне порушення якого не доведено.
Господарський суд Львівської області та Західний апеляційний господарський суд відмовили ПП «Нордік» в задоволенні позову, ставши на сторону «Укренерго», а Верховний Суд залишив ці рішення без змін, відхиливши касаційну скаргу компанії. ВСУ зазначив, що за договором про допоміжні послуги заборгованості не було, а несплата стосувалася іншого договору – про участь в балансуючому ринку.
Суд наголосив, що технологічний чи економічний зв'язок між двома договорами не означає, що порушення одного є порушенням іншого. Розірвати договір через невиконання зобов'язань за іншим можна лише тоді, коли таку підставу прямо передбачає закон або сам договір. У цьому випадку істотного порушення зобов'язань за договором про допоміжні послуги суди не встановили.
У постанові Верховного суду також зазначено, що ПП «Нордік» не зверталося до «Укренерго» з претензією щодо сплати боргу за балансуючу електроенергію.