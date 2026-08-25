За 11 років проєкт так і не був реалізований

Верховний суд залишив без змін рішення Господарського суду Львівської області та Західного апеляційного господарського суду у справі щодо земель на вул. Кульпарківській, 226-Г, де компанія «Юнайтед баскетбол інвестментс» планувала збудувати баскетбольну арену до Євробаскету-2015. Суд остаточно ухвалив рішення повернути цю ділянку львівській громаді. Про це повідомили у вівторок, 25 серпня, у юридичному департаменті Львівської міськради.

Йдеться про ділянку площею 6 га на вул. Кульпарківській, яку ще у 2013 році Львівська міськрада передала компанії «Юнайтед баскетбол інвестментс» для будівництва мультифункціональної спортивної арени. 5-поверховий мультифункціональний стадіон до проведення фіналу Чемпіонату Європи з баскетболу згідно з договором мали здати в експлуатацію в лютому 2015 року. Водночас за 11 років проєкт так і не був реалізований, що Верховний Суд врахував як один із ключових аргументів у своєму рішенні.

Попри те, що арену так і не побудували, ТзОВ «Юнайтед баскетбол інвестментс» у 2017 році зареєструвало право власності на будівництво із готовністю 7% на комунальній землі. Водночас інвестиційний договір передбачав набуття права власності після завершення будівництва та введення арени в експлуатацію. Верховний Суд підтвердив, що правових підстав такої реєстрації не було. Відтак Верховний Суд повернув у власність громади Львова понад 6 га землі. Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

До слова, за даними аналітичного порталу YouControl, товариство з обмеженою відповідальністю «Юнайтед баскетбол інвестментс» заснували у 2012 році. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель. Керівником компанії є Сергій Овсянніков. Компанія входить до групи «Приват», пов’язаної з бізнесменами Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Коломойським, і має складну структуру власності через іноземні компанії.