У Львові стартував щорічний Весняний діловий форум – платформа, що з 2009 року об’єднує активну бізнес-спільноту. Цьогорічний меседж – «Надихати, створюючи можливості». Це вже не просто розмови про бізнес – це про ідеї, що народжуються у складний час, аби будувати майбутнє вже сьогодні.

«Навіть в умовах, коли ми переживаємо щоденні обстріли, коли не знаємо, чим закінчиться наш день чи ніч, ми все одно думаємо про майбутнє. Ми хочемо, щоб експерти – спікери Весняного форуму – давали орієнтири. Легко не буде – буде дуже важко. Але завдяки об’єднанню, завдяки підтримці партнерів ми виходимо на новий рівень. І це, як інституційна довіра, має формувати впевненість: щонайменше на Львівщині бізнес продовжує працювати заради перемоги», – каже Володимир Глащенков, організатор Весняного ділового форуму.

Учасниками заходу стали понад 200 успішних підприємців, представників банків, інвестиційних компаній та державного сектору. У центрі уваги – економіка України в умовах війни та виклики, що постали перед бізнесом. Особливу увагу приділили підтримці ветеранського підприємництва як прикладу нової культури бізнесу в Україні. Також учасники обговорили успішні кейси українських компаній, які попри все не лише втримали позиції, а й продовжують інвестувати та масштабувати національні проєкти.

«Ми працюємо по всій Україні: від лінії фронту до кордону. Це, мабуть, наш громадянський обов’язок – утримувати цю мережу за будь-яких обставин, щоби люди мали змогу зателефонувати рідним чи вирішити робочі питання. Ми усвідомлюємо, наскільки важливий зв’язок – для українців, військових, бізнесу. І саме тому продовжуємо робити свою роботу», – каже Костянтин Вечір, представник компанії «Київстар».

Партнери Весняного ділового форуму у Львові

На форумі дискутували про збереження інвестиційної привабливості України, роль людського капіталу в умовах масової еміграції, а також про перспективи адаптації української економіки до стандартів ЄС. Весняний діловий форум вкотре довів: навіть у найважчі часи бізнес може бути рушієм змін, об’єднувати навколо себе однодумців і створювати можливості для відбудови України.

«Від початку війни ми ухвалили стратегічно важливе для себе рішення – залишатися тут, в Україні. Наш акціонер – Банк Польський – підтримав нас у цьому. Саме завдяки цій співпраці ми маємо змогу не просто працювати далі, а й надавати підтримку, на яку самі не сподівалися. Ми працюємо навіть у прифронтових регіонах, де бізнесу найважче і куди інші фінансові установи не надто прагнуть іти», – каже Наталія Згоба, представниця АТ «Кредобанк».

У межах форуму вже традиційно провели благодійний аукціон – частину ініціативи «Пташки Перемоги». Усі зібрані донати, а це понад чверть мільйона гривень, буде спрямовано на дрони для українського війська.