Ветеран, якого важко поранили під час обстрілу на Донеччині, не отримав додаткові виплати за кілька місяців лікування та реабілітації (100 тис. грн на місяць) та стягнув їх у військової частини через суд. Відповідне рішення прийняв Львівський окружний адміністративний суд.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, до суду звернувся ветеран, якого у вересні 2022 року важко поранили під час артилерійського обстрілу у Краматорському районі Донеччини. Військовий зазнав, зокрема, кульового проникаючого поранення потиличної частини голови, був у комі. Він проходив лікування та у грудні 2022 року його визнали непридатним до служби з виключенням з військового обліку.

Лікування ветерана після важкої травми є тривалим. Він звернувся до суду, бо військова частина не виплатила йому бойові за час лікування та реабілітації (із січня по липень 2024 року) – 100 тис. грн на місяць пропорційно часу, проведеному на лікуванні, яке пов’язане із бойовими пораненнями.

Справу розглядав суддя Роман Брильовський, який дослідив усі аргументи сторін та матеріали справи. Суддя проаналізував усі виписки з медичної картки позивача, які підтверджують, що після важкого поранення він проходив тривале лікування та реабілітацію у медзакладах. Згідно з документами, із січня по липень 2024 року позивач перебував на лікуванні у медичному реабілітаційному центрі МВС «Миргород». У справі немає даних про те, що йому нараховували у цей час додаткові виплати.

Суддя визнав протиправною бездіяльність військової частини та задовольнив позов ветерана, зобов’язавши військову частину нарахувати йому додаткові виплати за вказаний у позові період перебування на лікуванні. Рішення суду ще можна оскаржити.