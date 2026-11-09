Віктор Легкодух здобув дві перемоги на змаганнях з бодібілдингу за цей сезон

Львів’янин Віктор Легкодух здобув перемогу на міжнародному турнірі з бодібілдингу WABBA Mr. & Miss Universe 2026, що проходив в Іспанії. Про це повідомили у понеділок, 9 листопада, у департаменті спорту, молоді та туризму Львівської ОВА.

Як йдеться у повідомленні, 34-річний спортсмен посів перше місце в категорії «бодібілдинг на колісних кріслах». Для Віктора Легкодуха це вже друга медаль у цьому виді спорту за сезон. Повідомляється, що місяць тому він дебютував на чемпіонаті України з бодібілдингу за версією WABBA та здобув «золото».

Фото Львівської ОВА

«Змагальний сезон 2026 для мене офіційно завершено. Чемпіон України WABBA 2026! Перше місце на міжнародному турнірі WABBA Mr. & Miss Universe 2026 в Іспанії в категорії Wheelchair Bodybuilding! Два старти – дві перемоги! Це результат наполегливої праці, дисципліни та віри у власні сили. Щиро дякую всім, хто підтримував мене і далі продовжує підтримувати на цьому шляху», – написав Віктор Легкодух.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Як розповів директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА Роман Хім’як, ветеран Віктор Легкодух став на захист України з перших днів російської агресії навесні 2014 року. Він пів року воював у найгарячіших точках, де в серпні того ж року отримав травму – важке вогнепальне мінно-вибухове поранення хребта.

«Спорт став для нього важливою частиною життя – ветеран виборов “золото” зі штовхання ядра на “Іграх Нескорених” у 2022 році, став фінішером Лондонського марафону і неодноразово брав участь у заходах нашого проєкту “Ліга Нескорених”», – додав Роман Хім’як.

Додамо, як писав ZAXID.NET, у 2024 році Віктор Легкодух здобув п’ять медалей на ветеранських змаганнях «Ігри сильних духом» (Strong Spirit’s Games), які відбулися в іспанському Мадриді.