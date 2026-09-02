Раніше ветерани брали участь у Міжнародному симпозіумі гутного скла

У Львові стартує міжнародний мистецький проєкт «10 історій не обов’язково про війну», в якому візьмуть участь десять ветеранів, що проходять реабілітацію в центрі Unbroken, та десять художників-склярів з України, Болгарії, Ісландії, Нової Зеландії, Німеччини, Латвії та Румунії. Про це повідомили у Львівській академії мистецтв.

У центрі проєкту – особисті історії ветеранів, їхній досвід, спогади, мрії та погляд у майбутнє. Водночас автори ініціативи свідомо не зосереджуються винятково на темі війни та травматичному досвіді. Головна ідея – показати людину за межами її воєнного досвіду: її життя до війни, сьогодення, силу, характер, радощі, пам’ять і здатність будувати майбутнє.

Ветерани стануть не лише героями проєкту, а й учасниками творчого процесу. Під час зустрічей та інтерв’ю вони ділитимуться власними історіями з митцями. На основі цих розповідей художники створять концепції та ескізи майбутніх робіт, а згодом втілять їх у склі.

Символом проєкту стане художнє скло – матеріал, який поєднує крихкість і міцність, прозорість і здатність витримувати надзвичайно високі температури. У цьому контексті воно є метафорою людської стійкості, сили та відновлення.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

До міжнародної команди митців долучаться Елізар Мілев із Болгарії, Сіґрун Ейнарсдоттір з Ісландії, Беван Така з Нової Зеландії, Анна Мласовскі з Німеччини, Анда Мункевіца з Латвії та Йоана Стелеа з Румунії. Україну представлятимуть Андрій Петровський, Ольга Турецька, Оксана Коклонська, Еліна Білоус та Христина Ковалюк.

Разом із ветеранами художники працюватимуть у майстернях кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв – єдиної в Україні такого профілю. Створені композиції у різних техніках встановлять у публічних просторах Першого територіального медичного об’єднання Львова.

Окремою частиною проєкту стане двомовне видання «10 історій не обов’язково про війну». Також створять десять відеоепізодів про ветеранів, в яких особисті історії поєднають із відео процесу створення робіт на гуті, інтерв’ю з митцями та анімаційною графікою.

Проєкт «10 історій не обов’язково про війну» підготовлений за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми «Культура під час війни».