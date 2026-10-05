Стартова ціна об’єкта становила 32,5 тис. грн

У пʼятницю, 2 жовтня, відбувся аукціон із продажу головного корпусу дільничної лікарні ветеринарної медицини у селі Грибовиця Володимирського району. Переможцем торгів став підприємець Вадим Корнійчук, який запропонував за обʼєкт 500 100 грн. Це у 15 разів більше за стартову ціну.

Онлайн-аукціон провели на майданчику Prozorro.Продажі. Початкова вартість об’єкта становила 32 459 грн. До його складу входять головний корпус дільничної лікарні ветеринарної медицини площею 94,3 м², збудований у 1963 році, два хліви та ще один одноповерховий корпус площею 103,5 м².

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Участь в аукціоні взяли четверо учасників. Вадим Корнійчук запропонував найбільшу суму та випередив конкурента лише на 100 грн.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Вадим Корнійчук зареєстрований як підприємець у Нововолинську з 2014 року. Спеціалізується на роздрібній торгівлі.

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