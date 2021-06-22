Підозрюваного у жорстокому вбивстві та підпалі затримано

Пожежу, що сталася внаслідок вибуху у 5-поверховому будинку в селі Білогородка Київської області, влаштував чоловік, аби замаскувати вбивство. Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.

У квартирі, де сталася пожежа, було виявлено труп чоловіка.

«За результатами його обстеження судово-медичними експерти встановили, що він помер не від пожежі, а внаслідок нанесення йому тяжких тілесних ушкоджень – у нього перерізане горло, є три удари в груди ножем, є вирізане серце і частина легень», – розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Також він повідомив, що оперативники карного розшуку спільно з кримінальною поліцією встановили і затримали особу, яка «обґрунтовано підозрюється у скоєнні цього вбивства». У вбивстві підозрюють моряка далекого плавання. Наразі він затриманий та бере участь у слідчих діях, які проводять правоохоронці.

Слідство встановило, що вчора моряк, 1978 року народження, який проживає неподалік, прийшов до будинку, щоб влаштувати пожежу для приховання скоєного злочину. Сім’я з цим чоловіком не проживає, його рідні зараз перебувають у Севастополі.

відео Нацполіції

Правоохоронці готують підозру затриманому. Його підозрюють за статтею умисне вбивство та статтею про умисне пошкодження майна. Чоловіку загрожує від 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв ZAXID.NET, 21 червня в селі Білогородка під Києвом внаслідок вибуху у 5-поверховому будинку постраждали 8 осіб.

Вибух з подальшим горінням стався о 13:20 у квартирі на третьому поверсі. Пожежа розповсюдилась на четвертий, п'ятий поверхи та покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає, у квартирі зруйновано вікна. Також внаслідок пожежі постраждали вісім квартир на п’ятому поверсі та по дві квартири на четвертому та третьому поверхах.

Рятувальники вивели з будинку 40 осіб. Двох осіб було госпіталізовано, з них одна дитина 2008 року народження. Шестеро людей після огляду лікарями відмовились від госпіталізації.

ЗМІ також повідомляли, що в результаті вибуху загинув 47-річний ветеран АТО Сергій Борисевич.