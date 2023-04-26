У ніч проти 24 квітня у Севастополі пролунали вибухи

Вибухи в тимчасово окупованому Криму жодним чином не порушують умов зернової угоди. Про це заявив представник воєнної розвідки України Андрій Юсов, пише «Суспільне».

«Україна дотримується міжнародних зобов'язань, в тому числі виконує всі зобов'язання, які стосується зернового коридору. Останні події в Криму стосувались тільки військових об'єктів і жодним чином не пов'язані із зерновою угодою, яка передбачає українські порти і цивільні порти, коли мова йде про підконтрольну Україні територію», – зауважив Юсов.

За його словами, нещодавні звинувачення держави-агресорки в бік України у нібито атаці на цивільну інфраструктуру та погрози заморозити зернову угоду – «брехлива маніпуляція».

Нагадаємо, що у ніч проти 24 квітня у Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна «влада» Севастополя заявила, що місто атакували надводні дрони. Українські журналісти встановили місце вибуху під час нічної атаки надводних БПЛА в окупованому Севастополі. На противагу заявам окупаційного губернатора міста Михайла Развожаєва, у мережі є фото та відео з місця події, де видно, що вибухнуло саме у Стрілецькій бухті.

Міноборони Росії звинуватило Україну у порушенні «зернової угоди»: буцімто українські безпілотники атакували флот в окупованому Севастополі, а розгорнули їх у районі гуманітарного коридору.