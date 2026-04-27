На вул. Зеленій квітнуть сакури

Синоптики львівського гідрометцентру попередили про сильний заморозок у Львові та Львівській області у вівторок, 28 квітня. Протягом дня істотних опадів не прогнозують.

Як вказано у прогнозі, 28 квітня у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Вночі сильний заморозок 0–5С°, температура вдень 8–13°С тепла.

Прогноз для Львова: 28 квітня вночі сильний заморозок 0–2°С, температура вдень 10–12°С тепла.

Синоптики також оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 2 травня.

Нагадаємо, що вночі та вранці понеділка, 27 квітня, у Львові та області були надзвичайні заморозки. Вночі у Львові зафіксували 5,3°С морозу, що є рекордом мінімальної температури повітря за останні 80 років.