Софі Ларк підписала з КСД договір на видання шести книг

Харківське видавництво «Клуб сімейного дозвілля» знищило 30 тис. примірників книги «Брутальний принц» американської письменниці Софі Ларк. Анонс книги викликав критику читачів, які звернули увагу, що в попередніх книгах Ларк романтизує російську мафію, вважає Крим російським, а про Україну пише як про країну, з якої всі хочуть виїхати. У КСД у п'ятницю, 30 травня, повідомили, що розривають договір на всі шість книг, які мали вийти у видавництві.

«Після уважного вивчення ситуації та відсутності відповіді авторки — ми ухвалили рішення знищити наклад у 30 тис. екземплярів та розірвати договір на всі шість книг серії. Ми визнаємо нашу помилку з укладанням договору з авторкою. Нам знадобився час для перевірки та уточнення юридичних можливостей», – розповіли у видавництві.

Команда КСД зазначає, що зараз працює над змінами у роботі з підбором проєктів до видання, щоб у майбутньому не було подібних ситуацій.

Зазначимо, що у КСД спочатку відмовлялися припинити співпрацю з Софі Ларк і відкладали вихід книги. Видавництво 29 травня писало, що очікує на відповідь від правовласників і авторки щодо їхніх позицій.

Першою відкрито розкритикувала вихід книги авторка книжкового телеграм-каналу «Алінарія про книжки». Вона зазначила, що у романі Софі Ларк «Анастасія», який вийшов у грудні 2022 року, авторка розповідає про Кремль, родину Романових і Распутіна. У книзі «Монарх», що вийшла у 2024 році, героїня Єлена Зеленська дуже хоче виїхати з України й для цього погоджується вийти заміж за незнайомого іноземця. Крім цього, українських чоловіків Софі Ларк описує як невиховані та грубі, а львівську зиму – «найгіршою у світі», до якої доходять морози з Сибіру.

Про що пише Софі Ларк. Зображення з телеграм-каналу «Алінарія про книжки»

«Коли я писала книжку, Путін напав на Україну. Це конфлікт, коріння якого сягає сотень років у минуле, та сама жорстокість, гноблення відбуваються й сьогодні. Я запитала себе, чому ми так одержимі Анастасією? Це через нашу мрію про те, якою ми б хотіли, щоб вона була. Якою б ми хотіли бачити Росію», – написала Софі Ларк у післямові книжки «Анастасія».

Додамо, що Софі Ларк пише переважно любовні романи. У США також вилучали з друку одну з книг авторки, звинувативши її у расизмі.