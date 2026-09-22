Педіатр-пульмонолог зі США Брюс Рубін прийматиме у Львові дітей

У вівторок, 6 жовтня, відомий професор, педіатр-пульмонолог зі США Брюс Рубін безкоштовно консультуватиме у Львові дітей різного віку зі складними захворюваннями дихальних шляхів. Консультації проходитимуть в Університетській лікарні ЛНМУ, де вже розпочинають запис пацієнтів.

На консультацію до відомого педіатра-пульмонолога, повідомили у лікарні, можуть потрапити діти, у яких є такі захворювання:

бронхіальна астма та рецидивуючий бронхообструктивні стани;

тривалий або рецидивуючий кашель, задишка, свистяче дихання;

повторні, затяжні або ускладнені пневмонії;

часті інфекції нижніх дихальних шляхів;

бронхоектатична хвороба;

муковісцидоз та інші хронічні захворювання легень;

бронхолегенева дисплазія та респіраторні наслідки недоношеності;

вроджені аномалії легень і дихальних шляхів;

інтерстиціальні та інші рідкісні захворювання легень;

порушення дихання при нервово-м’язових захворюваннях;

нез’ясовані або складні респіраторні симптоми.

Також можливе проведення експертної консультації та отримання другої думки щодо складних клінічних випадків у дитячій пульмонології.

Брюс Рубін – почесний професор та завідувач кафедри педіатрії в Університеті Співдружності Вірджинії (США), головний лікар дитячої лікарні Річмонда, експерт світового рівня з дитячої пульмонології та інтенсивної терапії (стажувався в престижній лікарні Sick Kids, Торонто, Канада).

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Як потрапити на консультацію?

Якщо ваша дитина потребує фахової допомоги, зверніться на гарячу лінію лікарні за телефоном 0 800 301 037. Для реєстрації необхідно залишити такі дані:прізвище та ім'я дитини, вік, вказати наявне захворювання/діагноз, прізвище контактної особи (мама, тато або законний представник) і номер телефону. Про години прийому та місце проведення консультації адміністратори лікарні повідомлять ближче до запланованого візиту професора.