Відомий педіатр-пульмонолог зі США консультуватиме у Львові дітей з хворобами дихальних шляхів
Консультації розпочнуться 6 жовтня і вони безкоштовні
У вівторок, 6 жовтня, відомий професор, педіатр-пульмонолог зі США Брюс Рубін безкоштовно консультуватиме у Львові дітей різного віку зі складними захворюваннями дихальних шляхів. Консультації проходитимуть в Університетській лікарні ЛНМУ, де вже розпочинають запис пацієнтів.
На консультацію до відомого педіатра-пульмонолога, повідомили у лікарні, можуть потрапити діти, у яких є такі захворювання:
- бронхіальна астма та рецидивуючий бронхообструктивні стани;
- тривалий або рецидивуючий кашель, задишка, свистяче дихання;
- повторні, затяжні або ускладнені пневмонії;
- часті інфекції нижніх дихальних шляхів;
- бронхоектатична хвороба;
- муковісцидоз та інші хронічні захворювання легень;
- бронхолегенева дисплазія та респіраторні наслідки недоношеності;
- вроджені аномалії легень і дихальних шляхів;
- інтерстиціальні та інші рідкісні захворювання легень;
- порушення дихання при нервово-м’язових захворюваннях;
- нез’ясовані або складні респіраторні симптоми.
Також можливе проведення експертної консультації та отримання другої думки щодо складних клінічних випадків у дитячій пульмонології.
Брюс Рубін – почесний професор та завідувач кафедри педіатрії в Університеті Співдружності Вірджинії (США), головний лікар дитячої лікарні Річмонда, експерт світового рівня з дитячої пульмонології та інтенсивної терапії (стажувався в престижній лікарні Sick Kids, Торонто, Канада).Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Як потрапити на консультацію?
Якщо ваша дитина потребує фахової допомоги, зверніться на гарячу лінію лікарні за телефоном 0 800 301 037. Для реєстрації необхідно залишити такі дані:прізвище та ім'я дитини, вік, вказати наявне захворювання/діагноз, прізвище контактної особи (мама, тато або законний представник) і номер телефону. Про години прийому та місце проведення консультації адміністратори лікарні повідомлять ближче до запланованого візиту професора.