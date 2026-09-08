Ділянка розташована у селищі Жвирка на Львівщині

Сокальська міська рада продала земельну ділянку площею понад 5 га у селищі Жвирка, Шептицького району. Ділянку придбала місцева компанія «ТД Сокме», що займається виробництвом меблів та входить до групи родини Бомко.

Ділянку площею 5,35 га у селищі Жвирка виставили на продаж 11 серпня 2026 року через онлайн-майданчик «Прозоро.Продажі» зі стартовою ціною понад 17,5 млн грн. Аукціон провели 7 вересня через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. Ділянка призначена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Участь у торгах взяло двоє учасників – київське ТзОВ «Українська аукціонна компанія» та ТзОВ «ТД Сокме», яке зареєстроване в тому ж селищі, де розташована земельна ділянка з продажу. Найвищу ціну запропонувала ТзОВ «ТД Сокме», запропонувавши ціну на понад 354 тис. грн вищу від пропозиції київської компанії. Переможна ставка місцевої фірми становила понад 17,8 млн грн. Наразі очікується опублікування протоколу торгів, а після цього – укладання угоди купівлі-продажу з переможцем аукціону. До слова, як видно з оприлюдненої на торгах інформації, земельна ділянка розташована біля фабрики з виготовлення меблів «Сокме», що на вул. Лесі Українки, 1 у Жвирці.

Що відомо про компанію?

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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, засновником ТзОВ «ТД Сокме» та кінцевим бенефіціаром є 62-річний підприємець Володимир Бомко. Основний вид діяльності компанії – виробництво меблів. У «ТД Сокме» працює 402 працівника, а статутний капітал сягає 105 млн грн. Компанія входить до групи родини Бомко.

Володимиру Бомко та його дружині Валентині Бомко належать фірми, які працюють у різних сферах, зокрема у виробництві та торгівлі меблями, будівництві, нерухомості та сільському господарстві, серед них ТЗОВ «Софас», ТЗОВ «Сотеко», ТЗОВ «Сокме», ТЗОВ «С-Буд», ТЗОВ «Готель “Шато”».

На сайті зазначено, що компанія має більше ніж 8 тис. м² сучасних виробничих потужностей і понад 40 тис. м² складів. З 2014 року фабрика почала здійснювати закордонні поставки, зокрема до Німеччини та Австрії, а з 2020 року «Сокме» став найбільшим експортером корпусних меблів в Україні. Зазначається, що фірма виробляє меблі, зокрема для JYSK та IKEA.