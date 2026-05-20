Кількість відпусток за сімейними обставинами на рік не обмежена, але потрібне підтвердження необхідності

Військовослужбовці ЗСУ мають право на відпустку за сімейними обставинами, що становить до 10 днів. Про які обставини йдеться, хто ухвалює рішення про надання відпустки та чи можна брати її повторно, пояснили в Міністерстві оборони України.

Коли можна взяти відпустку за сімейними обставинами

Чіткого переліку причин для відпустки за сімейними обставинами законодавство не встановлює. Ідеться про такі обставини, коли присутність військовослужбовця є критично важливою. Наприклад:

укладення шлюбу;

тяжкий стан здоровʼя або смерть дружини (чоловіка), батьків, дітей, рідних братів чи сестер, батьків подружжя, а також інших рідних; Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

пожежа або інше стихійне лихо, що спіткало сімʼю або майно військовослужбовця;

інші виняткові обставини, за яких особиста присутність військовослужбовця є необхідною.

Як отримати відпустку за сімейними обставинами

Рішення про надання відпустки за сімейними обставинами ухвалюється командиром індивідуально.

Військовослужбовець має подати командиру рапорт, а також підтверджуючі документи: свідоцтво про народження або смерть, медичну довідку, довідку про пожежу тощо. Якщо зібрати документи завчасно неможливо, це зазначається в рапорті, і командир може ухвалити рішення про надання відпустки без повного пакета підтверджуючих документів.

Алгоритм дій військовослужбовця для отримання відпустки за сімейними обставинами такий:

подання рапорту на імʼя командира (начальника) військової частини з вказанням виду, тривалості, підстави, адреси перебування, доданих документів – можна подати через застосунок «Армія+»;

подання підтверджувальних документів до рапорту;

розгляд рапорту командиром з урахуванням бойової обстановки та потреб підрозділу;

видання наказу та відпускного квитка у разі позитивного рішення;

прибуття після відпустки – у разі обставин, що унеможливлюють прибуття з відпустки у встановлений термін, військовослужбовець зобовʼязаний повідомити командира про це.

Тривалість відпустки за сімейними обставинами

Тривалість такої відпустки не може перевищувати 10 календарних днів. Проте в цей термін не зараховується час на дорогу в межах України до місця відпустки та назад, що становить до двох діб в одну сторону. Тобто загалом з дорогою відпустка за сімейними обставинами може становити до 14 діб.

Важливо, що кількість відпусток за сімейними обставинами на рік не обмежена – за потреби, таку відпустку можна отримати повторно, якщо є підтвердження.

На весь час відпустки за військовослужбовцем зберігається грошове забезпечення в повному обсязі, включно зі встановленими надбавками та виплатами.