Відвідувачі Sport Life у Львові подали до суду на клуб через відмову навчати українською

Тренер клубу відмовився говорити українською на занятті зі сквошу

Відвідувачі клубу Sport Life на Сихові, що за адресою вул. Зубрівська, 38, подали позов до суду через те, що тренер відмовився обслуговувати 8-річну дитину українською мовою. Про це ZAXID.NET розповів відомий борець за українізацію, асистент кафедри програмування Львівського національного університету імені Івана Франка Святослав Літинський.

«Батьки дівчинки купили абонемент у спортивному клубі і записали її на сквош. Виявилося, що тренер проводить заняття лише російською, на прохання батьків говорити українською - відмовляє, що порушує законодавство України», - розповів Святослав Літинський.

За його словами, батьки мають кілька письмових відмов від клубу про те, що викладач не переходитиме на українську. Відтак, він допоміг родині скласти позов на клуб, який скерували до Сихівського суду. Коли саме відбудеться судове засідання наразі невідомо.

Як розповіла Олександра Сивак, бабуся дівчинки, яка відвідує гурток сквошу, в Sport Life ходить уся родина. Онука почала відвідувати клуб у вересні 2017 року, відтоді вони борються за можливість навчатися українською.

«Ми не раз підходили до тренера з проханням говорити державною мовою, бо онука розуміє не усі терміни. Він відповідає, що перейде на українську лише на індивідуальному занятті, на груповому ж – говоритиме російською, бо так йому зручніше», - розповіла ZAXID.NET Олександра Сивак.

Нагадаємо, що Святослав Літинський вже багато років бореться за українізацію. Зокрема, він отримав перший в Україні паспорт без російської мови. Окрім цього, через суд Літинський домігся від ПриватБанку надавати виписки та чеки українською мовою.