Львівський окружний адмінсуд визнав протиправною та скасував відмову у перетині кордону виключеному з військового обліку чоловіку, який є непридатним до військової служб та має третю групу інвалідності.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, до суду звернувся виключений з військового обліку чоловік, який 7 жовтня 2024 року намагався виїхати до Польщі через пункт пропуску «Рава-Руська» на Львівщині. Позивач має третю групу інвалідності та із 2022 року виключений з військового обліку, але прикордонники відмовили йому у перетині кордону через «відсутність документів для виїзду за кордон в період дії воєнного стану в Україні». Володимир Єнін вважає відмову незаконною та звернувся до суду, щоб її скасувати.

Представник прикордонного загону не скористався правом подати відзив на позовну заяву та пояснити їхню позицію. Справу розглянула суддя Юлія Кондратюк, яка дослідила наявні матеріали та аргументи.

«Суд дійшов висновку, що поведінка відповідача у спірних правовідносинах не відповідає визначеному ч. 2 ст. 2 КАС України критерію законності, та порушує право позивача на перетин державного кордону як особи з інвалідністю», – вказано у рішенні суду.

Рішення про відмову в перетині кордону визнали протиправним та скасували. Відповідач ще може оскаржити рішення суду.