У Львові виключений з військового обліку чоловік виграв суд проти прикордонників, які не дозволили йому виїхати за кордон. У рішенні суду вказано, що рішення прикордонників «не ґрунтується на застосуванні чинного законодавства», тому його скасували.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адмінсуду, яке оприлюднене у судовому реєстрі, до суду звернувся виключений з військового обліку чоловік, який 31 серпня 2024 року їхав до Польщі потягом разом із донькою. Прикордонники відмовили йому у праві перетину кордону через «відсутність підстав для виїзду за кордон». Позивач наголосив, що надав документи, зокрема про виключення з військового обліку через непридатність до військової служби за станом здоров’я. Чоловік вважає рішення прикордонника незаконним та звернувся до суду, щоб його скасувати.

Цю справу розглянув суддя Олександр Коморний, який дослідив усі матеріали та аргументи. Суддя встановив, що позивач неодноразово виїздив за кордон під час воєнного стану, однак 31 серпня йому відмовили у перетині кордону. Суддя звернув увагу на те, що того ж дня позивач без проблем перетнув кордон у пункті пропуску «Шегині-Медика», що «свідчить про вибірковість в діях прикордонної служби».

На думку судді, «рішення про відмову у виїзді є протиправним, оскільки воно не ґрунтується на належному застосуванні чинного законодавства та не враховує індивідуальні обставини позивача».

Суддя визнав протиправним та скасував рішення прикордонників про відмову в перетині кордону та стягнув на користь позивача 2000 грн витрат на правову допомогу. Рішення ще можна оскаржити.