Закарпатський окружний адміністративний суд визнав протиправною та скасував відмову у перетині кордону виключеному з військового обліку чоловіку, який є непридатним до військової служби. Він їхав на конференцію за кордон, але прикордонники не пропустили його, вимагаючи оригінал довідки ВЛК.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, виключений з військового обліку чоловік, якого ще у 2021 році ВЛК визнала непридатним до військової служби, наприкінці липня 2024 року намагався виїхати за кордон на Закарпатті. Він їхав на конференцію та надав прикордонникам документи про виключення з військового обліку. Дані про те, що чоловік є непридатним до служби, є й у додатку Резерв+.

Прикордонники не випустили чоловіка за кордон начебто через те, що він не надав їм оригінал довідки ВЛК про непридатність до служби. У відзиві на позовну заяву представник прикордонної служби сказав, що позивач не надав документи, які підтверджують право на перетин кордону.

«Законодавство України не покладає на Державну прикордонну службу України обов’язку ведення вичерпного переліку документів, необхідних для перетину державного кордону. Вибір документів та підтвердження права на перетин кордону є персональним правом прикордонників», – вважає представник прикордонної служби.

Водночас позивач наголошує, що прикордонники не наводять правову норму, яка б зобов’язувала людей показувати їм оригінал ВЛК, а також, що у прикордонників немає повноважень надавати оцінку цьому документу. У військово-обліковому документі позивача є запис про виключення з військового обліку. Чоловік додав, що оригінали ВЛК зазвичай зберігаються у ТЦК.

Справу розглядала Тетяна Скраль, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Суддя вважає, що прикордонники не змогли пояснити, на яких підставах вони не дозволили виїхати за кордон невійськовозобов’язаному чоловіку, а також потребу подання оригіналу довідки ВЛК. Прикордонники також стверджували, що дані чоловіка не збігаються з базою «Оберіг», але це твердження суддя теж відкинула, бо це база військовозобов’язаних, призовників та резервістів, а позивач є непридатним до військової служби та виключений з військового обліку.

Суддя визнала протиправною та скасувала заборону прикордонників у перетині кордону. Позивач також подав позов до прикордонників про відшкодування 100 тис. грн моральної шкоди, але його суддя не задовольнила. Рішення ще можна оскаржити.