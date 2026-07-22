Суддя Олег Матущак підозрюється в незаконному збагачення на понад 16 млн грн

Вищий антикорупційний суд відмовився затверджувати угоду про визнання винуватості, укладену з суддею Західного апеляційного господарського суду Олегом Матущаком, якого підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Суддя Олег Матущак пішов на угоду з прокурором про визнання винуватості. Він зобов'язався забезпечити перерахування 12 млн грн на потреби Збройних сил України протягом трьох місяців. Однак пізніше сам суддя повідомив, що не зможе забезпечити перерахування цих коштів, бо третя особа відмовилась це зробити, повідомляє «Слово і діло».

«Відмовити у затверджені угоди від 11 червня 2026 року про визнання винуватості, укладеної між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та підозрюваним (Матущаком – ред.) за участю захисника, та яка погоджена заступником генерального прокурора - керівником САП та продовжити досудове розслідування в кримінальному провадженні у загальному порядку», – йдеться в рішенні ВАКС від 13 липня.

Нагадаємо, у квітні цього року НАБУ і САП викрили суддю Західного апеляційного господарського суду Олега Матущака в незаконному збагаченні на 16,7 млн грн та недостовірному декларуванні майна.

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За версією слідства, протягом 2020–2023 років суддя апеляційного господарського суду набув у власність елітну нерухомість у місті Львові – квартиру та паркомісце загальною вартістю 16,7 млн грн. Щоб приховати статки, суддя зареєстрував ці активи на свою тещу.