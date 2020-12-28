За словами головного санітарного лікаря українці невдовзі зможуть повернутися до звичного ритму життя

Навесні 2021 року Україна почне поступово повертатися до нормального життя після коронавірусу.

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив 28 грудня в ефірі каналу «Україна 24».

За його словами, поступовий процес повернення до звичного ритму життя розпочнеться з квітня 2021 року, але повністю позбутися протиепідемічних заходів і жорстких карантинів ще не вдасться.

«Коронавірус з моменту його виявлення вже має близько 12 тисяч мутацій. Це очікуване явище для епідеміологів і вірусологів. Найбільше, щоб я хотів, — щоб поруч з епідемією коронавірусної хвороби не розпочався спалах якоїсь іншої інфекційної хвороби. Якщо розпочнеться мікс-інфекція, буде досить складно реагувати. Я маю на увазі дифтерію, кір, краснуху – речі, які можуть розпочатись, якщо люди будуть нехтувати імунопрофілактикою», – повідомив Віктор Ляшко.

До слова, 28 грудня міністр охорони здоров’ я Максим Степанов заявив, що попри зниження кількості хворих на коронавірус, суворий карантин з 8 до 24 січня в Україні таки запровадять, бо після новорічно-різдв’яних свят в Україні очікують зростання кількості хворих.