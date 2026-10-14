Віктор Ющенко звернувся до Дональда Трампа у відкритому листі

Третій президент України Віктор Ющенко написав відкритого листа президенту США Дональду Трампу. Він зауважив, що поступки Росії лише призводять до посилення терору проти мирного населення України, а також закликав США пригадати власну боротьбу за свободу. Лист до Трампа Віктор Ющенко опублікував на своїй фейсбук-сторінці у середу, 14 жовтня.

На початку листа Віктор Ющенко зазначив, що пише його, не дотримуючись дипломатичного етикету, оскільки хоче звернутися до Дональда Трампа «як людина до людини, як президент до президента, якому небайдужа доля свободи й людської гідності». Він закликав Дональда Трампа звернути увагу на події в Україні: росіяни тероризують мирне населення, атакуючи балістичними ракетами та авіабомбами житлові будинки в українських містах. Віктор Ющенко також зауважив, що обстріли цивільних об’єктів посилилися відтоді, як президент США продемонстрував готовність до співпраці з Росією.

«Варто було Вам лише заговорити про можливість якихось “поступок” чи домовленостей із путіним, як Кремль одразу ж “подякував” за це черговими кривавими ударами по наших родинах. Скільки невимовного болю протікає крізь серце, коли бачиш матерів, які ховають своїх невинних дітей, і малечу, яка залишається сиротами серед диму й руїн!», – наголосив Віктор Ющенко.

На тлі посилення російських атак Віктор Ющенко наголосив, що українцям боляче чути заклики до припинення захисту власної землі. Він також зазначив, що всі зароблені гроші Росія спрямовує на війну проти України.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Виглядає дико й боляче, коли лунають заклики до України “зупинитися”, повчання, кого нам обирати й як жити, або коли дається зелене світло на торгівлю російським дизелем. Кожен долар від цього дизелю – це куплена ракета, яка завтра прилетить у наші хати. Торгувати з агресором під час такої бійні – це живити його воєнну машину», – зауважив третій президент України.

Також Віктор Ющенко наголосив, що Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї у 1994 році, а серед підписантів Будапештського меморандуму були США.

«Америка взяла на себе моральне й юридичне зобов'язання бути нашим щитом і захисником. То хіба можна сьогодні, коли на нас напав підлий ворог, забути про підпис Великої Америки під цим документом?!», – написав Віктор Ющенко.

У своєму листі Віктор Ющенко також закликав Дональда Трампа згадати історію власної країни. Він наголосив, що українці стояли пліч-о-пліч з американцями у боротьбі за мир і свободу.

«На легендарному фото над Іводзімою прапор США піднімав український хлопець із Лемківщини – сержант Михайло Стренк, який віддав життя за Америку. А 25 квітня 1945 року на зруйнованому мосту в Торгау на Ельбі американського лейтенанта Вільяма Робертсона першим обійняв український хлопець із Черкащини – Олександр Сільвашко. Наші народи вже проливали спільну кров за свободу проти тиранії», – нагадав Віктор Ющенко.

Наостанок третій президент України наголосив, що українці ніколи не припинять боротьбу за власну землю та свободу.

«Має зрозуміти весь світ і Ви особисто, пане Президенте. Українська ідентичність – це нескореність. Ми – народ із глибоким корінням, прив'язаний до своєї землі любов'ю, працею й духом волі. Ми ніколи, чуєте, ніколи і нікому не віддамо своєї Землі. Це наш дім, Богом даний нам під цим високим сонцем. Ми тут були, ми є і ми завжди будемо! Нас неможливо залякати ракетами й неможливо змусити здатися, бо в наших жилах тече кров вільних людей. З тиранами не домовляються – їх зупиняють!», – підсумував Віктор Ющенко.

Нагадаємо, після звинувачень України у дефіциті дизельного палива у світі Дональд Трамп заявив про домовленість із диктатором Владіміром Путіним щодо постачання російського дизеля на американський і світовий ринки. 11 жовтня президент США оголосив про так зване енергетичне перемир’я між Україною та Росією. Попри те, що Володимир Зеленський не був поінформований про намір американського колеги зробити таку заяву, він погодився на взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас після оголошення «енергетичного перемир’я» адміністрація Дональда Трампа почала погрожувати Києву та європейським столицям припиненням обміну розвідданими та постачання зброї Україні за механізмом PURL у разі атак на російські НПЗ. Зокрема, такі дзвінки від американців отримували заступник керівника Офісу президента Павло Паліса та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

Також Володимир Зеленський повідомив, що 12 та 13 жовтня партнери не поінформували Україну про атаки балістичними ракетами на Київ. Крім того, вранці 14 жовтня стало відомо, що компанія SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів супутникового зв’язку Starlink для Сил оборони. Водночас Росія продовжила атаки на енергообʼєкти України.

До слова, у березні 2026 року Віктор Ющенко написав відкритого листа колишньому прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, у якому закликав його стати «тим лідером, якого колись поважав світ». У липні того ж року прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що отримав від третього президента України листа із закликом спільно працювати над українсько-польськими відносинами.