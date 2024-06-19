У ангарах на Київщині виявили партію запчастин для важкого озброєння

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції передали Збройним силам України понад 3,5 тис. комплектуючих до систем протиповітряної оборони, що вилучили на підпільних складах у Київській області. Про це у середу, 19 червня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці виявили на Київщині два підпільних ангари, у яких зберігались понад 3,5 тис. комплектуючих для зенітних ракетних комплексів ППО та артилерійських систем, а також двигуни для бронемашин.

Слідчі встановили, нелегальні склади належали керівництву місцевої компанії, що спеціалізується на продажі обладнання для ракетно-артилерійського озброєння та бронетехніки. За даними правоохоронців, фігуранти планували продати комплектуючі як необліковану продукцію без внесення даних до звітної документації. Втім, українська спецслужба викрила оборудку та завадила незаконному продажу. Вилучені комплектуючі та двигуни передали Збройним силам України.

Наразі триває розслідування за фактом привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років.

У СБУ зазначили, що у серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів на спробі продати 80 танкових двигунів до ЗСУ за втричі завищеною вартістю.