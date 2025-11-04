Макс Дауман став наймолодшим гравцем ЛЧ

У матчі 4-го туру основного раунду Ліги чемпіонів «Арсенал» на виїзді розгромив празьку «Славію» з рахунком 3:0. На 73-й хвилині поєдинку Мікель Артета випустив півзахисника Макса Даумана, який замінив Леандро Троссарда.

Дебютант «Арсенала» виходом на поле встановив віковий рекорд, ставши наймолодшим гравцем, який коли-небудь грав у Лізі чемпіонів. Вихованець лондонського клубу дебютував у найпрестижнішому євротурнірі у віці 15 років і 308 днів.

Таким чином, вінгер побив рекорд форварда «Копенгагена» Юссуфа Мукоко, який, виступаючи за дортмундську «Борусію», зіграв у Лізі чемпіонів у віці 16 років і 18 днів. У топ-3 рейтингу також входить вінгер «Барселони» Ламін Ямаль (16 років і 68 днів).