Автомобіль на швидкості злетів з траси та врізався в дерево

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини виніс вирок водію легковика, який у нетверезому стані вчинив смертельну ДТП. Йому призначили покарання – 8 років тюрми із забороною протягом 9 років керувати транспортними засобами, також він має виплатити рідним загиблого близько 2 млн грн компенсації, ще 300 тис. грн їм виплатить страхова компанія.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, аварія сталась 20 травня 2024 року близько 22:00 біля села Довге, що неподалік Дрогобича. Водій авто Mercedes-Benz E220 Роман Бодьо був у нетверезому стані, перевищив допустиму швидкість, був неуважний, виїхав за межі дороги, де машина в’їхала у дерево. Пасажир цього авто зазнав численних травм, від яких помер.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що із загиблим вони були друзями. Він підтвердив, що перебував в стані алкогольного сп’яніння та їхав автомобілем 100 км/год, випивши 250 грам коняку та пляшку пива. За словами винуватця ДТП, він хотів вибачитись перед дружиною загиблого, але вона не відповідає на його дзвінки. Він заявляє, що йому прикро за вчинене.

Дружина та матір загиблого пасажира просили суд призначити обвинуваченому найсуворіше покарання. Вони також подали цивільні позови на свою користь та у інтересах неповнолітньої доньки загиблого.

Цю справу розглядав суддя Орест Крамар, який дослідив усі матеріали, позиції потерпілих та покази обвинуваченого. Суддя визнав Романа Бодьо винним у вчиненні смертельної ДТП у нетверезому стані, призначивши 8 років тюрми із забороною протягом 9 років керувати транспортними засобами. Орест Крамар також зобов’язав його виплатити рідним загиблого майже 2 млн грн, ще близько 300 тис. грн виплатить страхова компанія. Вирок ще можна оскаржити.