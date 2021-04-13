Аварія трапилась у серпні 2019 року на перехресті Суботівська-Повітряна

Залізничний районний суд Львова визнав винним львів’янина у вчиненні смертельної ДТП на Леванцівці. Водія авто Renault Laguna ув’язнили на три роки тюрми через збитого на смерть мотоцикліста.

Як вказано у вироку суду за 9 квітня 2021 року, смертельна аварія трапилась на перехресті вулиць Суботівська-Повітряна ще у серпні 2019 року. Водій Renault Laguna порушив ПДР, при виїзді з другорядної дороги на головну не надав переваги у русі 37-річному мотоциклісту та спричинив аварію. Унаслідок зіткнення водій мотоцикла Honda Hornet 600 отримав травми живота та тазу і загинув у автомобілі «швидкої».

У суді львів’янин, що керував авто Renault Laguna, визнав свою провину.

Дослідивши матерілаи справи, суддя Галина Пилип’юк визнала водія винним у вчиненні ДТП та призначила покарання у вигляді трьох років тюрми, з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом двох років.