Випадковий удар у ніс спровокував у 9-річної львів’янки менінгіт і тромбоз судин мозку

На порятунок доньки батьки витратили уже понад 120 тис. грн

9-річна Катя Ш. зі Львова вже третій місяць не ходить до школи. Понад місяць провела в лікарні, перенесла операцію, менінгіт, тромбоз. Її життя висіло на волосині. Зараз дівчинка знову лягає в лікарню на реабілітацію. А всі біди почалися в дитини з випадкового не надто сильного удару в ніс.

На початку лютого дівчинка поскаржилася мамі на головний біль, закладений ніс. Поміряли температуру – 38,5. Сімейна лікарка оглянула дівчинку й поставила діагноз ГРВІ.

«Минув день, другий, третій, доньці мало б ставати краще, а у нас все було навпаки. Симптоми, висока температура залишалися і сильно набрякло одне око. У цей час дуже багато дітей хворіло на запалення легень, мали високу температуру, тож я сама відвезла доньку в інфекційну лікарню», – каже мати дівчинки Уляна.

У лікарні, за словами мами, дівчинці також не відразу поставили правильний діагноз. Cпершу запідозріли запалення легень.

«У палаті з нами лежали діти, в яких грип спровокував пневмонію. За якийсь час їм стало краще, з’явився апетит, а моїй доньці з кожним днем ставало все гірше. Вона скаржилася на сильний головний біль і кожні п’ять хвилин просила пити», – каже Уляна.

Урешті-решт у дівчинки діагностували менінгіт, у неї уже почали косити очі.

Результати обстеження на комп’ютерному томографі (КТ) шокували лікарів. Виявилося, що джерело інфекції було у носі: на дні носового ходу, переділці, у м’яких тканинах було повно гною, який терміново треба було звідти забрати. Звідти і висока температура, і менінгіт.

Оперували дівчинку вночі, чекати ранку було дуже ризиковано

«Це була субота, в інфекційній лікарні отоларинголога не було. Приїхала дитячий отоларинголог з міської дитячої лікарні Соломія Герега. Вона оглянула доньку, подивилася результати обстеження на КТ і повідомила, що доньку терміново треба оперувати», – каже Уляна.

Катю прооперували вже пізно вночі в дитячій лікарні на вул. П. Орлика. У носовій порожнині було дуже багато гною.

«Оперували дитину вже вночі, бо чекати до ранку було дуже ризиковано. Інфекція і так вже спровокувала менінгіт (запалення мозку). Під час операції гною виділилося дуже багато. Не дивно, що інтоксикація організму дитини досягла такого рівня», – каже дитячий отоларинголог Соломія Герега.

Катя тиждень провела у відділенні реанімації та інтенсивної терапії . Її стан і надалі був важкий, з'явилися набряки обличчя. Лікарям довелося неоднонарозово проводити ревізію рани, аби повністю усунути залишки гною і перевірити, чи не утворився новий.

«На доньку важко було дивитися. Я думала, що ми її втратимо і молила Бога здійснити диво, допомогти донечці одужати», – каже Уляна.

Нарешті дно порожнини носа повністю очистили від гною, але Каті не ставало легше. Вона була слабка, дратівлива, у неї проявлялася косоокість, періодично боліла голова. Ці симптоми насторожили лікарів і вони зробили повторне обстеження голови – магнітно-резонансну томографію (МРТ).

«Обстеження показало, що у дівчинки є запалення печеристого синуса – венозного простору між зовнішньою і внутрішньою пластинками твердої мозкової оболонки черепа. Інфекція, що була у ділянці обличчя, поширилася сюди і викликала небезпечне для життя ускладнення – тромбоз», – каже завідувач неврологічного відділення Олег Куксенко.

На лікування доньки батьки витратили понад 120 тис. грн

У лікарні скликали розширений консиліум за участю реаніматологів, неврологів, отоларингологів, хірургів, нейрохірургів, гематологів. Спільно прийняли рішення: посилити до максимуму медикаментозну терапію. У разі погіршення стану – оперувати.

«На лікування доньки ми витратили понад 120 тис. грн, купували дуже дорогі антибіотики. І лікування дало результат, донечка поволі почала одужувати. Я дуже вдячна лікарям міської лікарні: реаніматологам, отоларингологам, неврологам, інфекціоністам, що врятували мою донечку», – каже Уляна.

Перед випискою з лікарні дівчинка згадала, що незадовго до захворювання її ненароком ударили в ніс. Спочатку ніс трохи болів, а потім вона й забула про цей удар. Батькам про це нічого не казала.

Після цього зізнання у лікарів вималювалася картина захворювання Каті. Від удару у носі виник крововилив – гематома переділки носа, яка самостійно пройти не може. Оскільки кров – поживне середовище для інфекції, з часом там утворився гній, що дав про себе знати високою температурою, закладеним носом. Не знаючи, що була травма носа і без огляду ЛОРа, запідозрити таке дуже важко. Через те, що на встановлення точного діагнозу було згаяно дуже багато часу, у дитини й виникли ускладнення – менінгіт, тромбоз.

8 квітня Катя була на консультації у лікарів міської дитячої лікарні. Почувається вже значно краще, але ще повністю не одужала. Дівчинка знову лягає в лікарню, але вже на реабілітацію. Ще мінімум півроку мусить проходити медикаментозне лікування.