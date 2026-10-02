Уряд забезпечить виплати військовим у жовтні

Кабінет Міністрів спрямовує понад 50 млрд грн на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Кошти мають забезпечити своєчасні розрахунки в повному обсязі у жовтні. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, гроші перерозподіляють із резерву для сектору безпеки і оборони.

«Попри значний дефіцит бюджету, оборона – безумовний пріоритет. Забезпечуємо необхідний ресурс для своєчасних і повних виплат нашим військовим», – зазначив очільник уряду.

Яку саме частину коштів спрямують безпосередньо військовослужбовцям, а яку – їхнім родинам, у повідомленні не уточнюється.

Нагадаємо, у п’ятницю, 2 жовтня, Україна отримала 2,9 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Кошти допоможуть покрити ключові державні видатки та спрямувати більше власних ресурсів на оборону.

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Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що грошове забезпечення військових, виплати родинам загиблих та підтримку сімей профінансують у повному обсязі до кінця 2026 року, попри дефіцит оборонного бюджету, який станом на кінець вересня становив 27 млрд доларів. За словами Корецького, близько 7 млрд доларів із необхідної суми уряд уже знайшов завдяки перерозподілу коштів та скороченню інших видатків.