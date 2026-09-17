Для віруючих цей день насамперед є нагодою вшанувати святих мучениць

День святих Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії, який у 2026 році відзначають 17 вересня, в народній традиції здавна має особливе значення саме для жінок. Цю дату пов’язували не лише з іменинницями, а й із родиною, материнством, жіночою силою та здатністю переживати складні періоди. З цим днем також асоціюється чимало традицій, про які пише УНІАН.

Чому свято вважають особливим для жінок

Особливість цього дня передусім пов’язана з історією чотирьох святих. Віра, Надія та Любов були юними дівчатами, які, за церковним переказом, загинули через свою християнську віру. Їхня мати Софія стала свідком смерті дочок, пережила страшне випробування, поховала їх і невдовзі померла сама.

Тому в образі Софії та її дочок поєднують одразу кілька важливих для жінок тем – материнство, любов до дітей, родинну єдність, духовну витривалість і здатність не втрачати надію навіть у найтяжчих обставинах.

Додаткового значення святу надають самі імена Віра, Надія та Любов. Вони символізують три християнські чесноти, які мають важливе духовне значення. Софія ж означає мудрість, тому чотири імені разом сприймаються як символи віри, внутрішньої сили, любові та мудрості.

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У народі цей день також називали жіночими іменинами. Вітання приймали не лише жінки, яких звали Вірою, Надією, Любов’ю чи Софією. Свято сприймали як привід вшанувати жінок загалом, побажати їм здоров’я, сімейного добробуту, любові та душевного спокою.

Які традиції пов’язані зі святом

Однією з найвідоміших народних традицій були ранкові сльози. Жінки згадували страждання трьох сестер і могли навмисно поплакати, вважаючи, що разом зі сльозами з дому підуть смуток, тривоги та сімейні негаразди.

Існувало й повір’я, що цього дня не варто приховувати емоції. Сльози сприймали не як слабкість, а як спосіб звільнитися від накопиченого болю. Звідси походить і давня традиція жінок збиратися разом, розмовляти про свої переживання та підтримувати одна одну.

Ще одним звичаєм було відкладати важку домашню роботу. Жінки намагалися не присвячувати святковий день прибиранню, пранню чи іншій виснажливій праці, а більше часу приділяли молитві, родині та відпочинку.

Водночас не варто сприймати цю традицію як церковну заборону. Православна церква не встановлює правила, за яким у день пам’яті святих жінкам не можна виконувати хатню роботу. Йдеться саме про народне уявлення, як варто проводити цей день.

Що робили жінки цього дня

У давнину цей день намагалися провести спокійно, без сварок і зайвої метушні. Жінки приділяли увагу родині, спілкувалися з близькими та молилися за здоров’я дітей і добробут дому.

Особливе місце посідала молитва за дітей. Образ Софії, яка до кінця залишалася поруч зі своїми дочками, зробив її символом материнської любові та заступництва. Тому матері могли звертатися до святої з проханнями про здоров’я дітей, їхню безпеку та правильний життєвий шлях.

До Віри, Надії та Любові зверталися з різними проханнями. Віру просили про зміцнення духовних сил, Надію – про підтримку у складних ситуаціях, Любов – про мир і взаєморозуміння в родині.

Чи потрібно йти до церкви

Для вірян цей день насамперед є нагодою вшанувати святих мучениць. За можливості можна відвідати богослужіння, помолитися та поставити свічку за здоров’я рідних.

Окремої вимоги неодмінно відвідувати храм саме жінкам цього дня немає. Так само немає встановленого переліку домашніх справ, які категорично заборонено виконувати. Головним залишається духовний зміст дня, а не дотримання народних прикмет.