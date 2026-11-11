Маленька вишивка стала додатковим доказом проти українки для жорстокого вироку їй

Державний архів Івано-Франківської області показав один артефакт, який зберігається у справі жительки села Жаб’є Параски Манчук, яку засудили до 10 років таборів за підтримку упівців. Це вишитий металевою ниткою на полотні український тризуб. Його долучили до справи проти гуцулки як речовий доказ.

Цей невеличкий шматок вишивки органи НКВС вилучили у 1948 році під час обшуку в помешканні 26-річної Параски Манчук.

«Жителька села Жаб’є (теперішня Верховина) брала участь в українському національно-визвольному підпіллі ОУН-УПА. Для радянської каральної системи навіть такий маленький символ української державності міг стати доказом “антирадянської діяльності”», – розповіли в архіві.

Як пише «Репортер», Параска 1922 року народження була донькою відомого гуцульського письменника, автора збірки «Жьиб’ївські новелі» та учасника українського національного руху Онуфрія Манчука. Його закатували совєти 24 червня 1941 року. У книзі «Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. Книга друга» зазначено, що його звинувачували в тому, що був вояком УГА, членом товариств «Просвіта» і «Сільський господар».

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Дружина Параска належала до ОУН і УПА, мала псевдо «Хитра, Білосніжка». Загинула у грудні 1948 року біля Дземброні. Їхній син Іван (псевдо «Білогруд») керував районовим проводом ОУН. Загинув 8 серпня 1951 року. Ще одну доньку Василину теж вивезли на Сибір.

Донька Онуфрія Параска теж була в ОУН, мала псевдо «Верховина». Вона готувала ліки для повстанців, шила й розповсюджувала синьо-жовті прапори. Її чоловік загинув у червні 1948-го.

Особлива нарада при МДБ СРСР 14 грудня 1949 року засудила Параску Манчук до 10 років виправно-трудових таборів. Вона відбувала покарання у Степовому виправно-трудовому таборі. Жінці присвоїли табірний номер 62175. Її реабілітували у 1993 році.

Вишитий тризуб зберігається у кримінальній справі Параски Манчук у фонді кримінальних справ реабілітованих Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області (ф. Р-2157, оп. 2, спр. 12509-П).

До слова, схожа справа зберігається у Держархіві Львівської області. Ігорю Чепілю з Дрогобича присудили десять років табору за «пособничество участникам антисоветской банды украинских националистов…», а фактично – за те, що у нього знайшли хустинку з вишитим тризубом. Нині ця серветка теж є архівним артефактом, а раніше була речовим доказом у кримінальній справі.