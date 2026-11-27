Їжте побільше овочів та фруктів, багатих на вітамін С, до появи симптомів застуди

Вітамін С традиційно вважають одним із найпопулярніших засобів для профілактики та лікування застуди. Результати наукових досліджень свідчать: регулярний прийом добавок із вітаміном С або достатнє його споживання з їжею може дещо зменшувати тяжкість симптомів застуди та скоротити тривалість захворювання, каже гастроентеролог-дієтолог, профосор Олег Швець. І пояснює кому і коли слід вживати вітамін С, а також називає продукти, в яких його найбільше.

За словами експерта, у 2023 році науковці проаналізували десять рандомізованих плацебо-контрольованих досліджень, у яких учасники щодня приймали щонайменше 1 г вітаміну С ще до появи симптомів застуди. І це допомагало зменшити тяжкість перебігу захворювання у середньому на 15% порівняно з плацебо. Згідно з результатами досліджень, прийом вітаміну С після появи симптомів не допомагає їх полегшити. Щоб він відігравав певну роль у лікуванні, потрібно регулярно вживати добавки з вітаміном С.

«Однак це не означає, що всім варто приймати високі дози вітаміну С. Найкраще забезпечувати фізіологічні потреби організму цим вітаміном з їжею. Основними харчовими джерелами вітаміну С є солодкий перець, чорна смородина, ківі, цитрусові, полуниця, броколі та брюссельська капуста», – каже Олег Швець.

Як вітамін С впливає на перебіг застуди?

Вітамін С є антиоксидантом, який допомагає захищати клітини організму від пошкодження вільними радикалами, пояснює лікар. Надмірне накопичення активних форм кисню може призводити до окиснювального стресу, що підвищує ризик розвитку багатьох захворювань.

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«Вірусні інфекції, зокрема ті, що спричиняють застуду, можуть супроводжуватися посиленим утворенням активних форм кисню, до яких належать вільні радикали. Завдяки своїм антиоксидантним властивостям вітамін С потенційно зменшує окиснювальний стрес, пов’язаний із перебігом інфекційних захворювань», – каже професор.

За його словами, вітамін С також важливий для роботи імунної системи. При порушенні її функціонування підвищується ймовірність розвитку інфекції. Утім, важливо стежити за тим, щоб не вживати надто багато вітаміну С. Його надлишок, особливо під час прийому добавок, може спричиняти небажані побічні ефекти, зокрема нудоту, діарею та біль у животі.

Добова потреба у вітаміні С залежить від індивідуальних особливостей організму, віку, статі та фізіологічного стану. Для чоловіків вона становить, в середньому, 90 мг в день, для жінок – 75 мг.

Які продукти варто споживати при застуді

Окрім вітаміну С, дослідники вивчають потенційний вплив інших біологічно активних компонентів їжі на перебіг гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Мета-аналіз 2022 року показав, що флавоноїди (рослинні сполуки, які містяться в овочах та фруктах) допомагають зменшити інтенсивність симптомів застуди, каже експерт. До продуктів, що містять флавоноїди, належать: ріпчаста цибуля, зелені листові овочі, яблука, ягоди, вишні, цитрусові, соєві боби.

«Звісно, жоден окремий продукт не вилікує застуду. Однак збалансоване харчування, багате на флавоноїди, вітаміни, мінерали та інші біологічні речовини, підтримує нормальне функціонування організму та може допомогти зменшити інтенсивність симптомів», – твердить лікар.