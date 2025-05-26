Вівсяне печиво – це улюблений смак з дитинства, і його легко приготувати вдома. У цьому рецепті поєднується звична простота з користю: замість білого борошна використовується перемелена вівсянка, що збагачує печиво цінними речовинами та клітковиною. Така випічка виходить не лише корисною, а й надзвичайно смачною, хрумкою й ароматною. А завдяки простим доповненням, як-от горіхи, насіння чи шоколад, ви легко створите власну ідеальну версію цього класичного смаколика.

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

цукру – 100 г;

вівсяних пластівців дрібного помолу – 200 г;

кукурудзяного крохмалю – 2 ст. л.;

розпушувача – 1 ч. л.;

солі – ⅓ ч. л.;

рослинної олії – 100 мл;

ванільного цукру – 10 г.

Спосіб приготування:

Щоб приготувати корисне вівсяне печиво без борошна, спочатку подрібніть вівсяні пластівці у блендері до стану борошна. З’єднайте їх із сухими інгредієнтами – сіллю, розпушувачем та крохмалем. В іншій мисці змішайте яйця з цукром, додайте ванільний аромат і рослинну олію, після чого з’єднайте все в однорідне тісто, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

З отриманої маси сформуйте невеликі печива, злегка приплюсніть кожне та викладіть на деко, застелене пергаментом. Під час випікання вироби трохи збільшуються, тому залишайте відстань між ними. Готуйте у попередньо розігрітій духовці до золотистої скоринки, а після – дайте охолонути прямо у печі з прочиненими дверцятами. Так печиво стане ще хрумкішим.