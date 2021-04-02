Львівська міська рада оголосить архітектурний конкурс на розробку проекту трансформації території колишнього військового містечка біля церкви Анни. Тут планують збудувати конгрес-хол, кілька музеїв, адміністративну будівлю мерії та облаштувати паркінг. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 2 квітня.

Йдеться про територію колишнього військового містечка №7 площею понад 7 га, обмеженої вул. Городоцькою, вул. Т. Шевченка, вул. Ярослава Мудрого Зараз на цій ділянці розташовані закинуті будівлі, що належать Міністерству оборони.

На карті позначена територія колишнього військового містечка №7 Міноборони

Як повідомив керівник управління архітектури та урбаністики ЛМР Антон Коломєйцев, Львівська міська рада оголошує всеукраїнський архітектурний конкурс щодо трансформації колишнього військового містечка. Управління архітектури уже напрацювало попередні ескізи, однак остаточний вигляд цієї території визначать на конкурсі.

«Пропонується цінну історичну забудову зберегти, а натомість на території, яка не використовується, сформувати велику зелену зону, новий парк у центрі міста, громадські простори і наситити її важливими функціями, як конгрес-хол, музейний комплекс. Тут запропоновано кілька музеїв, а також наситити діловою, адміністративною функцією це квартал», – розповів Антон Коломєйцев.

Ескіз розвитку території військового містечка, який напрацювало управління архітектури та урбаністики ЛМР

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий анонсував, що на території військового містечка позаду церкви Анни збудують нову будівлю мерії. Зараз він також підтвердив намір облаштувати нову адміністративну будівлю міської ради. Також планується будівництво музею для експонатів Львівського національного університету ім. І. Франка з науковою лабораторією.

«Ми однозначно потребуємо великого виставкового простору для львівських музеїв, ми потребуємо великого конгрес-центру, який паралельно може виконувати функцію філармонії. Ми плануємо тут будувати будівлю, яка буде мати адміністративне значення для міста Львови, для міської влади. Ми проговорювали з ректором Львівського університету будівництво окремої будівлі, куди можна буде перемістити експонати з музею з колекцій університету», – розповів Садовий.

Окрім того, у цьому ареалі планується будівництво паркінгу на 1500-2000 місць.

За словами Антона Коломєйцева, до напрацювання проекту трансформації території військового містечка залучатимуть іноземних архітекторів.

Зараз територія військового містечка №7 належить Міністерству оборони України. Юридичний департамент ЛМР має підготувати ухвали про передачу земельних ділянок у комунальну власність Львова.