Бійці 121 бригади записали відеозвернення до Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого

Військові 121-ї окремої бригади територіальної оборони записали відеозвернення до Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Бійці скаржаться на критичну нестачу їжі та води на позиціях на Запорізькому напрямку.

Відео зі зверненням військових опублікували у фейсбуці в неділю, 9 серпня. Командир взводу вогневої підтримки 3-го батальйону 121-ї бригади, лейтенант Анатолій Сейщук, заявив, що разом зі своїми бійцями прибув на позиції у квітні цього року, щоб замінити військових, які перебували там протягом восьми місяців. За його словами, командування заявляло про налагоджену логістику, тож бійці будуть регулярно забезпечені їжею, водою, медикаментами та іншими необхідними речами. Однак, за його словами, бійці отримують посилки з продуктами та водою раз на 3–7 днів, а через нестачу питної води вимушені пити власну сечу. Крім того, військові скаржаться, що несвоєчасно отримують ліки, а в окремих випадках не отримують їх взагалі.

«Щоб підтримати свій організм, то ми п'ємо свою мочу і очікуємо, коли нам скинуть хоч щось. [...] Нашим рідним та командуванню нашого батальйону повідомляли, що ми всім забезпечені і все маємо, але це не так. На весь мій особовий склад скидають 4 кг їжі та три бутилки води, коли іншим військовим скидають посилки з їжею вагою 9 кг. Коли я прошу по радіостанції, щоб нам скинули їжу, то відповідь я отримую різні відмазки. [...] Ліки замовляємо і також не вчасно їх отримую, а буває, що взагалі не отримую. Деякі мої військовослужбовці декілька днів були в півсвідомості від нестачі води та їжі», – заявив військовий.

Анатолій Сейщук зазначив, що бійці вже зверталися зі скаргами до «інших інстанцій», однак допомоги так і не отримали, тому вони вирішили записати відеозвернення до Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Він також заявив, що ухвалив рішення полишити позиції, не чекаючи заміни, й попросив організувати безпечний коридор для евакуації.

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«Я ухвалив рішення, що за сприятливих умов я і мій особовий склад виходять з позиції без очікування заміни, адже ні сил, ні змоги перебувати на позиціях в нас немає. Ми не відмовляємося служити, але й іншого виходу в нас немає. Просимо коридор для безпечного виходу та транспорт для евакуації. Одна надія на вас (Михайла Драпатого, – ред.). Ми не знаємо, чи доживемо ми до того часу, коли будуть сприятливі погодні умови. Нас або знищать вороги, або наші ж командири. Ми сподіваємося на ваше взаєморозуміння та на вашу допомогу», – сказав Анатолій Сейщук.

У понеділок, 10 серпня, на відеозвернення військових відреагували у 121-й бригаді. Там визнали, що на позиції, на яких перебувають військові, дійсно важко вчасно доставити необхідний вантаж. Це зумовлено несприятливими погодними умовами, постійними діями росіян та ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Там також заявили, що командування бригади «робить усе можливе», щоб провести ротацію бійців. Водночас там заперечили повідомлення про те, що військові отримують пакунки з їжею меншою вагою, ніж інші підрозділи.

«На важкодоступні позиції продовольство, медикаменти та інші необхідні речі доставляють дронами за визначеним графіком. Упродовж місяця підрозділу доставили 27 пакунків, кожен із яких важив близько дев’яти кілограмів. [...] Інформація, озвучена у відеозверненні, не відображає всіх обставин. Водночас повідомляємо, що командування бригади робить усе можливе, аби найближчим часом провести ротацію», – йдеться у заяві бригади.

121-ша окрема бригада територіальної оборони була сформована у Кіровоградській області у 2018 році. Від початку повномасштабного вторгнення бійці бригади виконували бойові завдання на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі.

Нагадаємо, у квітні 2026 року військові 14-ї бригади 2-го механізованого батальйону ЗСУ, які виконували бойові завдання на Харківському напрямку, також заявили про перебої з постачанням їжі та води. Бійці стверджували, що вимушені голодувати та добувати дощову воду.

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24 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що командира 14-ї бригади, підполковника Анатолія Лисецького, усунули з посади. Зазначалося, що командування бригади приховувало втрату частини позицій та ситуацію щодо забезпечення військовослужбовців.